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Житель Электростали Андрей Евдокимов спас провалившегося под лед школьника

  /   Обновлено: 20 ноября 2021 19:26
Общество
Житель Электростали Андрей Евдокимов спас провалившегося под лед школьника
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Электросталь, 20 ноября. Андрей Евдокимов из подмосковного города Электросталь рассказал, как спас провалившегося под лед школьника.

По словам мужчины, он сначала заметил группу кричащих ребят, а потом увидел торчащую над водой голову мальчика. Не раздумывая, мужчина прыгнул в воду и вытащил его. Андрей рассказал Рен.TV, что не испытывает особой гордости за свой поступок.

«Гордости не чувствую. Каждый бы так сделал, мне кажется», — отметил мужчина.

Прохожий действовал оперативно, он вытащил ребенка с глубины, обламывая тонкий лед. Мать мальчика связалась с Андреем и поблагодарила за спасение сына. Мальчик в порядке, он даже не заболел.

Житель Электростали Андрей Евдокимов спас провалившегося под лед школьника
Pr Scr telegram.org / @BadShofer

Шалость едва не стоила жизни еще двум школьникам, которые решили проверить на прочность тонкий осенний лед. Два второклассника едва не провалились под лед в Биробиджане. Им повезло, что недалеко от этого места сотрудники МЧС патрулировали водоемы.

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