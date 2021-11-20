Житель Электростали Андрей Евдокимов спас провалившегося под лед школьника

Электросталь, 20 ноября. Андрей Евдокимов из подмосковного города Электросталь рассказал, как спас провалившегося под лед школьника.

По словам мужчины, он сначала заметил группу кричащих ребят, а потом увидел торчащую над водой голову мальчика. Не раздумывая, мужчина прыгнул в воду и вытащил его. Андрей рассказал Рен.TV, что не испытывает особой гордости за свой поступок.

«Гордости не чувствую. Каждый бы так сделал, мне кажется», — отметил мужчина.

Прохожий действовал оперативно, он вытащил ребенка с глубины, обламывая тонкий лед. Мать мальчика связалась с Андреем и поблагодарила за спасение сына. Мальчик в порядке, он даже не заболел.

Pr Scr telegram.org / @BadShofer

Шалость едва не стоила жизни еще двум школьникам, которые решили проверить на прочность тонкий осенний лед. Два второклассника едва не провалились под лед в Биробиджане. Им повезло, что недалеко от этого места сотрудники МЧС патрулировали водоемы.