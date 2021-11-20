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Киевский писатель Кралюк «присвоил» Украине Ростовскую область и Краснодарский край

Политика
Киевский писатель Кралюк «присвоил» Украине Ростовскую область и Краснодарский край
wikipedia.org

Киев, 20 ноября. Ростовская область и Краснодарский край являются «украинскими землями». К такому неожиданному выводу пришел киевский писатель и философ Петр Кралюк.

Материал украинца был опубликован в журнале «День». Автор заявил, что Таганрог и прилегающие к нему территории якобы должны называться Восточным Донбассом, который признавала советская власть в первые годы существования СССР.

Писатель напомнил, что Таганрог построили украинские казаки в конце 17-го века. Плюс ко всему в 1918 году город стал столицей Украинской советской республики, в составе которой он был до 1924 года.

«Тогда у Украины был отобран ряд территорий — среди них и Таганрог с окрестными землями», — посетовал автор.

Петр Кралюк также решил «присвоить» Украине Краснодарский край. По его словам, российские власти якобы начали русифицировать Кубань в середине 19-го века.

Как стало известно ранее, российская журналистка Маргарита Симоньян заявила, что Украина «поперхнется» ее родной Кубанью.

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