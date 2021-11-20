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Правоохранители указывают на новый вид телефонного мошенничества

Экономика
Правоохранители указывают на новый вид телефонного мошенничества
mil.ru  /  пресс-служба министерства обороны РФ

Салехард, 20 ноября. Аферисты все чаще начинают использовать новейшие технологии и программное обеспечение, рассказывают сотрудники Следственного комитета РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу. Об этом пишет агентство «Север-Пресс».

Попыток обмануть россиян с помощью телефонных звонков фиксируется все больше. Однако для разоблачения преступника потребуется знание нескольких основных моментов, отмечают ямальские следователи.

Популярность среди злоумышленников набирает схема, по которой они начинают представляться сотрудниками различных государственных структур, банков или правоохранительных органов. Более того, мошенники прибегают к использованию поддельных документов.

«Мошенники, представляющиеся следователями и другими сотрудниками госорганов, в подтверждение своих слов предупреждают и реально направляют фальшивые "документы" и вновь просят перевести денежные средства под каким-либо предлогом. Как правило, используется адрес собеседника, который есть в открытом доступе», – объясняют специалисты.

Обычно хулиганы пытаются отговорить потенциальных жертв от того, чтобы они звонили по настоящим номерам структур и кредитных организаций. Помимо этого, аферисты могут прибегать к провокациям и запугиванию, чтобы убедить человека делать то, что им требуется.

Следователи призывают россиян быть бдительными, не верить мошенникам, отказаться от перевода средств на счета якобы сотрудников госорганов, а также сразу же передавать информацию о подобных ситуациях по телефонам горячих линий.

Аферисты также практикуют схемы с использованием интимных тайн и наживаются на стремлении некоторых жителей страны получить определенный компромат сексуального характера на своих знакомых и друзей.

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