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Рост товарооборота китайской провинции Хэйлунцзян с Россией превысил 28%

Экономика
Рост товарооборота китайской провинции Хэйлунцзян с Россией превысил 28%
pixabay.com

Москва, 20 ноября. Объем товарооборота между провинцией Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай) и РФ за первые десять месяцев 2021 года возрос на 28,2% в годовом исчислении. Об этом сообщили в Харбинской таможне, передает РИА Новости.

Показатель достиг 105,05 млрд юаней, что примерно равняется 16,5 млрд долларов. Товарооборот с Россией составил 65% от суммарного объема внешней торговли этой провинции, следует из таможенной информации.

В частности, в январе-октябре текущего года объем экспорта на российский рынок из Хэйлунцзяна оказался в размере 8,66 млрд юаней, увеличившись на 5,8%. Импорт из РФ в эту провинцию достиг 96,39 млрд юаней (+30,7%).

Товарооборот России и Китая с января по октябрь продемонстрировал рост на 30,9% и составил 115,66 млрд долларов. Такие данные ранее представило Главное таможенное управление КНР.

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экспорт товарооборот россия китай
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