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Крымский депутат Гемпель: США потерпят поражение при попытке вторжения на полуостров

Армия
Крымский депутат Гемпель: США потерпят поражение при попытке вторжения на полуостров
glava.rk.gov.ru  /  Пресс-служба правительства Республики Крым

Симферополь, 20 ноября. Вторжение Вооруженных сил США в Крым обернется полным разгромом американской армии. Об этом заявил глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Ранее американское издание Business Insider сообщило, что Пентагон готовит вторжение на территорию Крыма. При этом недавно на Гавайях прошли крупные учения с участием американских спецназовцев, которые отрабатывали элементы борьбы с крупными военными державами. Военные ВС США провели тренировки по проникновению в тыл противника и организации диверсий для поддержки масштабных наступательных операций.

Гемпель выразил уверенность, что планы США по вторжению в Крым обречены на провал, так как на полуострове развернута самодостаточная группировка Вооруженных сил России, которая способна дать отпор любому противнику, передает РИА Новости.

«Мечтать не вредно. Им только и остается геройствовать на страницах газет. Все шансы равны нулю. Агрессор будет уничтожен на дальних подступах. Современная Россия — это не Афганистан и не Украина. Языком силы еще можно было пытаться говорить с Россией в 90-х годах, но не сейчас», — сказал парламентарий.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО продолжает укреплять военную инфраструктуру у российских границ. По его словам, действия Альянса негативно влияют на военно-политическую обстановку в регионе.

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