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Агата Муцениеце поддержала свою конкурентку по «Ледниковому периоду» Ксению Бородину

Шоу-бизнес
Агата Муцениеце поддержала свою конкурентку по «Ледниковому периоду» Ксению Бородину
instagram.com  /  @agataagata

Москва, 20 ноября. Актриса Агата Муцениеце встала на защиту телеведущей и блогера Ксении Бородиной, с которой они участвуют в шоу «Ледниковый период». По мнению артистки, ее конкурентка заслужила место на проекте.

После старта нового сезона «Ледникового периода» Муцениеце и Бородина нередко подвергались критике со стороны жюри. При этом, по словам актрисы, она и ее партнер Александр Энберт, пара телеведущей и Дмитрия Соловьева, а также тиктокер Даня Милохин, катающийся с Евгенией Медведевой, набирают самое большое число просмотров.

Артистка поддержала Бородину и напомнила, что «Ледниковый период» — это не спортивное соревнование. Суть шоу в том, чтобы смотреть, как знаменитый человек преодолевает себя, пояснила Муцениеце в интервью WMJ.ru.

«А Ксюша себя преодолевает невероятными темпами и размерами, она сделала большую работу и очень старается. Она заслужила это место. Это суровая реальность этого шоу», — подчеркнула актриса.

Агата Муцениеце поддержала свою конкурентку по «Ледниковому периоду» Ксению Бородину
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

Ксении Бородиной действительно нелегко дается участие в «Ледниковом периоде», причем не только физически, но и эмоционально. Во время исполнения одного из номеров телеведущая получила травму, а в новом выпуске перенервничала, из-за чего у нее случилась паническая атака. В связи с этим блогер чуть не потеряла сознание.

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ледниковый период бородина муцениеце
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