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Режиссер «Джокера» Максимов вспомнил последний разговор с тяжелобольным Гаркалиным

  /   Обновлено: 20 ноября 2021 19:34
Общество
Режиссер «Джокера» Максимов вспомнил последний разговор с тяжелобольным Гаркалиным
Global Look Press  /  Natalya Loginova/Russian Look

Москва, 20 ноября. Российский актер и постановщик Виталий Максимов вместе с супругой были последними, кто разговаривал с народным артистом РФ Валерием Гаркалиным незадолго до его госпитализации, заявила актриса Мария Шукшина.

Звезды комедии «Ширли-мырли» не стало 20 ноября. Он скончался в больнице в Коммунарке, где лечился от коронавируса. В последние недели актер находился в медицинской коме. Шукшина созванивалась с их общим другом Максимовым, известным по своим работам над картинами «Дни Турбиных», «Джокер», «Раскол». Кинодел рассказал о вакцинации Гаркалина.

«В августе — два укола «ЭпиВакКороны». В сентябре — два укола «Спутника V». Я запомнил, что второй укол был 12 сентября. 2 октября он оказался в Коммунарке. И вот — финал…», — передала она слова режиссера в своем Telegram-канале.

После госпитализации ей звонили коллеги Ирина Лачина и Светлана Тома, которые также просили о помощи. К сожалению, болезнь оказалась сильнее, она спровоцировала у Гаркалина полиорганную недостаточность.

У актера было сильно подорвано здоровье двумя инфарктами и алкогольной зависимостью. В мае в интервью Вячеславу Манучарову он признавался, что при заражении коронавирусом его легкие могут не выдержать.

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актер смерть гаркалин
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