Российские эксперты перечислили секреты истребителя F-35В

Самолет американской серии F-35В, который Великобритания потеряла при непонятных обстоятельствах в Средиземном море, «сырой» и требует дополнительных испытаний и доработок, хотя Вашингтон уже продает его странам НАТО по завышенной цене. Охотиться за его обломками России нет смысла: наше авиастроение использует собственные технологии, поэтому наши самолеты лучше во всех отношениях. Об этом ФАН рассказали заслуженный военный летчик Российской Федерации Валентин Падалка, военный аналитик Алексей Леонков, заслуженный летчик-испытатель Анатолий Андронов и генерал-майор ВВС Сергей Липовой, комментируя новость об упавшем истребителе НАТО.

Ранее стало известно, что британский самолет F-35B рухнул в Средиземное море, пилот успел катапультироваться. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося, место падения оцеплено конвоем НАТО.

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает, что российские военные специалисты вполне могли бы «умыкнуть» секретные блоки потерпевшего аварию истребителя F-35В, несмотря на то, что в районе его падения несут дежурство корабли НАТО, но такая задача командованием не ставилась.

«Если бы России было очень нужно, мы с большой долей вероятности смогли бы добыть черные ящики и интересующее нас оборудование с утонувшего в Средиземном море истребителя британских ВВС. У флота России есть бесшумные субмарины и боевые пловцы — водолазы, способные выходить из подводных лодок и вести работы на больших глубинах. Задача трудная, но для Вооруженных сил РФ вполне осуществимая. Другой вопрос: цель не стоит подобных затрат, усилий и рисков. Ничего уникального на утонувшем истребителе нет. В проектировании поворотного сопла F-35B участвовали специалисты конструкторского бюро имени Яковлева, эти работы велись в конце 90-х. Электроника на российском многофункциональном истребителе пятого поколения Су-57 гораздо новее и лучше», — рассказал военный аналитик.

Собеседник ФАН пояснил: производящиеся США истребители F-35В имеют стелс-покрытие, о котором нам уже все известно. Леонков уточнил, что при температурах ниже −35ºC американские боевые машины теряют пониженную заметность. Кроме того, по словам эксперта, самолеты пятого поколения, стоящие на вооружении НАТО, преодолевают звуковой барьер только при включенном форсаже.

«Оборудование связи Link-16 тактической сети обмена данных, которое позволяет выходить на цель без включения радара, используемое Североатлантическим альянсом, для нас секрета не представляет. F-35B — самолет не маневренный и низкоскоростной, он не может господствовать в воздухе. Для ближнего боя он оборудован ракетами AIM-9X Sidewinder. Мы ушли в этом плане далеко вперед. Наши ракеты могут поражать цель, которая находится в задней полусфере. Российский истребитель способен сбивать того, кто ему “сел на хвост”. При этом российский военпром ничего не копирует у теоретического противника», — подчеркнул военный эксперт.

ФБА «Экономика сегодня» /

Алексей Леонков уточнил, что истребители пятого поколения, изготавливаемые США, стоят от 120 миллионов долларов. Однако покупка обходится еще дороже, так как продается не самолет, а комплекс. К тому же обслуживание этих машин обходится в несколько десятков тысяч долларов в час. Аналитик подчеркнул, что история с серией истребителей F-35B для Вашингтона, скорее, бизнес-проект. Он пошутил, что останки упавшего в море F-35В могли бы пригодиться российским ВМС разве что как экспонат флотского музея, как сербам — обломки американского бомбардировщика F-117A «Найтхок», сбитого батареей ПВО Югославии, личный состав которой не знал, что этот самолет НАТО «невидим».

Ветеран афганской, первой и второй чеченских кампаний Валентин Падалка усомнился в том, что Россия стремится узнать секретные технологии Пентагона, использованные при создании истребителя-бомбардировщика, упавшего накануне в Средиземное море.

«США давно рекламирует свой самолет F-35. Я думаю, что эта разработка могла бы заинтересовать Китай, так как в КНР нередко налаживают серийный выпуск разработок из других стран. Это традиции китайской промышленности. Что касается России — я не встречал в нашем самолетостроении случаев, когда бы использовались решения, добытые на стороне. В 1986–1987 годах я был в Афганистане. США поставляли боевикам переносные зенитно-ракетные комплексы “Стингер”. Я сам уходил от этих ракет с помощью отстрела тепловых ловушек. Американским снарядом в горах поразили вертолет, который вели мои друзья, они погибли. Мы стремились завладеть американским ПЗРК, чтобы понять, как лучше защититься от ракет моджахедов, и наши ребята добыли эту установку. Но даже речи о копировании “Стингера” не было, ведь наши технологии — надежнее», — пояснил Герой Российской Федерации.

Федеральное агентство новостей /

Российский военный деятель напомнил, что в истории СССР были случаи, когда угоняли нашу военную технику. По словам эксперта, после этого советские боевые машины разбирались учеными НАТО, изучались, а затем с небольшими изменениями и под другим названием ставились в производство и принимались на вооружение. Он добавил, что Запад продолжает вести шпионскую деятельность и проявляет усиленное внимание ко всем новинкам российского военпрома.

«Система опознавания “свой-чужой”, которая стоит на утонувшем самолете британских ВВС, не настолько ценна, чтобы за ней охотиться. Если ее вскроют, все станет сразу известно, и принцип кодировки сигнала в считанные дни будет изменен, так что пытаться выкрасть F-35В из-под носа англичан со дна моря для нас просто не рационально. При производстве модернизированных Су-35СМ и Су-30СМ используются самые передовые технологии, их технические характеристики лучше, чем ТТХ самолетов пятого поколения НАТО. И оборудование, и мастерство летчиков Альянса ниже, чем у нас. Даже наши Су-35 2008 года лучше, чем их F-35. Как мы видим, “передовая техника” американцев имеет свойство падать, даже в мирных условиях. За последние три года разбилось три американских самолета этой серии. Мы не злорадствуем, мы следим за происходящим и делаем объективные выводы», — пояснил летчик-снайпер.

Военный эксперт заметил, что, несмотря на то, что российский Су-57 только «ставится на крыло» и должен зарекомендовать себя в боевых условиях, у специалистов нет сомнений: этот истребитель будет лучшим в мире. Летчик высшей категории добавил, что западные стратеги очень встревожены не только новыми разработками российской военной техники, но и партнерством России и Китая: они понимают, что в случае необходимости подобный альянс сможет успешно отразить любую военную агрессию.

ПолитЭксперт /

Бывший командующий авиацией Северо-Кавказского пограничного округа Сергей Липовой заметил, что в самолетах серии F-35, стоящих на вооружении НАТО, ни для России, ни для Китая, ничего секретного давно нет.

«То, что место аварии оцепили корабли — обычная процедура. Полагаю, глубоководные работы, прежде всего, ведутся для поднятия “черных ящиков” — бортовых самописцев, которые фиксируют абсолютно все, что происходит во время полета. Информация, полученная с этих устройств, поможет установить причины падения истребителя. Они обычно сводятся к техническим неполадкам или человеческому фактору. Американцы старательно скрывают информацию о своих неудачах, поэтому вряд ли мы узнаем истинную причину поломки британского F-35В», — добавил военный летчик.

Эксперт оценил семейство многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 как «недоработанную и сырую» серию. Он напомнил, что при этом упомянутые самолеты являются одними из самых дорогих в мире — это не отрицают даже в Пентагоне.

«Американцы пытаются как-то сгладить факт, что на разработку F-35 ушло слишком много денег налогоплательщиков. В сенате сейчас по этому вопросу работает бюджетная комиссия. Особенно неудобен для США факт, что эти дорогие самолеты падают, причем не в боевых условиях. Авария в Средиземном море с британским истребителем — третья с 2018 года для самолетов этой серии. Неудивительно, что после падения F-35В представитель ВВС Великобритании во время пресс-конференции, посвященной потере самолета, намекнул на возможные происки России или Китая. Это — откровенный бред. НАТО крутится у границ России, устраивает провокации, при этом все свои неудачи и ошибки коллективный Запад традиционно связывает с русскими», — сообщил председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России».

ФБА «Экономика сегодня» /

Герой Российской Федерации уточнил, что полеты над морем являются достаточно сложными и рискованными. Он выразил мнение, что во время полета возникла нештатная ситуация, на которую британский пилот среагировал неправильно. В результате чего дорогой летательный аппарат был утерян. Собеседник ФАН обратил внимание: если бы в Средиземное море упал российский самолет, об этом бы уже трубили все западные СМИ, а Евросоюз и США готовили для России санкции.

Летчик-испытатель Анатолий Андронов воспринял предположение того, что Китай или Россия могут попытаться похитить «военную тайну» упавшего в воду самолета с британского авианосца, со смехом. Он объяснил, что современные средства военной разведки позволяют добыть информацию об интересующем объекте без его кражи.

«Я считаю, что российские истребители — лучшие в мире. Поэтому шпионаж нам не нужен. Российские авиабюро не раз выигрывали тендеры на свои разработки. Проблема в том, что разработка и производство самолета — вопрос экономики, это огромные деньги и рабочие места. Авиастроение — системообразующая отрасль. Поэтому, несмотря на то, что российская авиапромышленность во многом лидирует, Запад не спешит признавать этот факт и делать заказы», — рассказал полковник запаса.

Герой Российской Федерации напомнил, что разбившийся накануне истребитель F-35В принято считать концептуально новым самолетом, а у новых самолетов иногда вскрываются недостатки, и машины падают. Андронов уточнил, что проблема может возникнуть при наложении многих факторов, от погодных условий до технической недоработки или ошибки летчика. Что именно произошло над Средиземным морем, предстоит выяснить представителям НАТО, нас это интересует лишь относительно.

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