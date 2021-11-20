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Зачем боевые подразделения Ирана захватили новый танкер в Персидском заливе

Весь мир
Зачем боевые подразделения Ирана захватили новый танкер в Персидском заливе
wikipedia.org  /  Hossein Zohrevand / Tasnim News Agency / CC BY 4.0

Тегеран, 20 ноября. Подразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана перехватило в южной части Персидского залива судно, перевозившее около 150 тысяч литров контрабандного топлива. Об этом сообщил командир 412-й бригады ВМС КСИР полковник Ахмад Хаджиан.

По его словам, разведка Корпуса заметила судно в иранской прибрежной зоне и скоординировала действия подчиненных подразделений для его задержания. После высадки на борт и обыска морские пехотинцы обнаружили нелегальный груз дизельного горючего, затем арестовали 11 членов экипажа и направили их в органы судебной власти города Парсиан для дальнейшего разбирательства. Сам корабль доставлен в порт.

Полковник Хаджиан подчеркнул, что КСИР продолжит бороться с контрабандистами самым решительным образом. Власти Исламской Республики пока не сообщили, кому принадлежало судно, под чьим флагом оно шло и гражданами каких стран были люди на борту.

Похожие инциденты

За прошедший год в морях Ближневосточного региона уже неоднократно происходили похожие инциденты с участием Ирана. Например, в начале года Исламская Республика арестовала южнокорейский танкер якобы за утечку этанола, которая загрязняла территориальные воды страны. Однако эксперты выразили уверенность, что истинной причиной стало желание Тегерана вернуть 7 млрд долларов, замороженных в банках Сеула под предлогом соблюдения санкций США.

Также в конце прошлого месяца Иран перехватил в Оманском заливе вьетнамский танкер. По версии властей Исламской Республики, Соединенные Штаты Америки задержали один из иранских кораблей и перегрузили с него горючее на другое судно, которое впоследствии было обнаружено силами Корпуса.

КСИР опубликовал видеозаписи группы захвата и съемки с беспилотника, сделанные во время конвоирования нефтевоза в ближайший порт. В свою очередь, Вашингтон обвинил Тегеран в распространении ложных данных и заявил, что на видео показана операция по захвату вьетнамского танкера, которая произошла еще в конце октября. При этом, по словам представителей Соединенных Штатов, их ВМС не вмешивались в происходящее и ограничились наблюдением. После переговоров между Тегераном и Ханоем 11 ноября нефтевоз покинул порт, предварительно оставив груз на берегу.

Подозрения в инсценировке

Через несколько дней ресурс TankerTrackers.com в своем Twitter-аккаунте заявил, что танкер Winsome, шедший под флагом Гайаны и якобы захваченный Корпусом стражей исламской революции еще в июле, находится в иранском терминале на острове Харк и загружает на борт нефть. Также руководство канала указало на то, что отпущенный ранее вьетнамский нефтевоз незадолго до захвата стыковался с кораблем Oman Pride, взяв его груз на свой борт.

TankerTrackers.com предполагает, что это могло быть лишь инсценировкой, призванной скрыть экспорт иранской нефти с использованием иностранных кораблей, а вернуть вьетнамский нефтевоз пришлось из-за возникших в ходе операции сложностей. При этом идущие рядом суда ВМС США Тегеран решил использовать для съемок пропагандистского ролика.

Однако, хотя эта версия и кажется довольно фантастической (особенно с учетом маневров, которые выполнял американский эсминец), подобные захваты явно совершаются Тегераном не без причины. Вполне вероятно, что таким образом республика, страдающая от санкций, действительно пытается оказать давление на иностранные государства, добиваясь какой-либо выгоды. Финансовой, как в случае с южнокорейским танкером, или политической, например, снятия локальных ограничений в других странах.

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