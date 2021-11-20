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Генерал ВС США Ходжес усомнился в необходимости создания американских баз на Украине

Армия
Генерал ВС США Ходжес усомнился в необходимости создания американских баз на Украине
flickr.com/Ministry of Defense of Ukraine  /  Олександр Гайн

Вашингтон, 20 ноября. США должны иметь четкую стратегию в Черноморском регионе, прежде чем размещать военные базы на территории Украины. Об этом заявил экс-командующий американскими сухопутными войсками в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

По его словам, нет смысла осуществлять какую-либо военную деятельность в Черноморском регионе, до тех пор, пока у США нет четкого плана действий.

«Это означает активную работу с Румынией, Грузией, подтверждение наших конструктивных отношений с Турцией. Имея стратегию, только потом можно развивать отдельные политики, а затем уже можно рассматривать смысл открытия американских баз на Украине. Потому что сейчас их открывать — чтобы что? Какая цель?» — сказал Ходжес.

Он подчеркнул, что появление американских военных объектов на Украине обернется серьезными проблемами для союзников Вашингтона в Черноморском регионе, так как это будет являться откровенной и ненужной провокацией.

«Мы должны осознать, какой у нас план. И конечно, США и Украина должны понять, что наши отношения достаточно крепкие, чтобы развивать такие инициативы», — добавил Ходжес.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что маневры с участием кораблей ВМС США и НАТО в Черное море демонстрируют нежелание Запада вести диалог с Москвой. По словам министра, подобные действия Вашингтона подталкивают страны Черноморского региона к конфронтационной политике.

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