Лучшей в мире собакой-спасателем стал толлер из Санкт-Петербурга

Толлер по кличке Кассандра и ее хозяйка Надежда Григорьева стали победителями чемпионата мира среди команд собак-спасателей в Румынии.

Кинолог-волонтер из Петербурга тренирует собак не первый год. На соревнования в Румынию она взяла своего новошотландского утиного ретривера Кассандру.

На чемпионате мира животные и наставники продемонстрировали умения работать индивидуально и в команде. Для участия были отобрали лучшие спасательные расчеты России, два приехали из Москвы, один — из Петербурга.

«Кинологический расчет — это проводник с собакой, соответственно, три проводника и три собаки участвовали в соревнованиях. И капитан команды, который управляет действием на поле послушания и на поиске в лесу», — рассказала Надежда.

Чемпионат был организован Международной кинологической ассоциацией, в которую входят 98 стран. Российской команде удалось победить в одной из основных номинаций — «поиск в природной среде».

«Собака-спасатель в принципе должна быть хорошо социализирована. Предполагается, что у нее не должно быть конфликтов со своими коллегами-собаками и с людьми тоже», — подчеркнула кинолог-волонтер.

Победа в соревнованиях стала большим событием в жизни Надежды и Кассандры, они получили не только почетное звание чемпионов мира, но и признание коллег из других городов России. По словам хозяйки, они с Кассандрой каждый год участвуют в поисковых операциях. Нередко именно помощь собаки играет ключевую роль в спасении пропавших без вести.