Экс-участницы «Дома-2» Виктория Боня и Алена Водонаева помирились спустя 15 лет

Москва, 20 ноября. Виктория Боня на одной из столичных вечеринок встретилась со своей непримиримой соперницей Аленой Водонаевой. Светские львицы наконец-то простили друг другу обиды, накопленные за время участия в скандальном проекте «Дом-2».

В Сети появился ролик с Викторией Боней и Аленой Водонаевой. На видео обе девушки счастливо улыбаются, глядя в объектив камеры.

«У меня мурашки пошли. Первая встреча за 15 лет», – сообщила Боня.

Pr Scr instagram.com / @ng_tv

За кадром слышен голос еще одной девушки, которая, по всей видимости, способствовала примирению моделей. Она со смехом заявила, что «где-то плачет Степан Меньщиков».

Конфликт между двумя яркими участницами произошел на проекте. Боня рассказала всем о выкидыше Водонаевой. В отместку журналистка опубликовала интимные фото Бони и Меньщикова.

Ранее Боня напала на другую коллегу по «Дому-2» телеведущую Ксению Бородину. По мнению модели, у звездной брюнетки не хватает ни смелости, ни интеллекта, чтобы нападать на нее в открытую. Бородина способна только плести интриги за спиной других людей, считает звезда.