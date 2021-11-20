«Я стала ее преемницей»: Анастасия Волочкова рассказала о работе с Майей Плисецкой

В этом году исполнилось бы 96 лет самой известной советской балерине Майе Плисецкой. Коллеги, вспоминая ее, говорили, что артистка не была слишком доброй, но всегда — уважаемой и элегантной. До своего 90-летнего юбилея балерина не дожила. Плисецкая скончалась 2 мая 2015 года в Германии от обширного инфаркта миокарда. После смерти было оглашено ее завещание, в нем Плисецкая просила соединить ее прах с прахом своего супруга Родиона Щедрина после его смерти и развеять над Россией.

Российская балерина, заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова в беседе с ФАН рассказала о совместной работе с Майей Плисецкой. Она призналась, что считает артистку настоящим профессионалом и благодарна ей по сей день за поддержку в тяжелое время.

«В пять лет у меня появилась мечта стать балериной. В мире балета моим кумиром была Майя Михайловна Плисецкая, я все время следила за ее творчеством. Она как личность, как красивейшая и сильная духом женщина вызывала у меня восхищение. Я даже не могла мечтать, что когда-нибудь она станет моим педагогом и наставником», — рассказала Анастасия Волочкова.

Балерина рассказала, что в Большом театре началась их совместная работа над спектаклем «Конек-Горбунок» на музыку композитора Родиона Щедрина. После премьеры спектакля Майя Плисецкая дала официальное право Анастасии Волочковой танцевать балет «Кармен-сюита».

«До нее никто не имел право исполнять балет «Кармен-сюита». Это было большой честью для меня. Наши первые встречи с Майей Михайловной проходили в балетном зале, но затем это переросло в душевные беседы. Она мне говорила: «Настенька, ты даже не представляешь, сколько тебе еще нужно пройти несправедливости в Большом театре и с чем тебе придется столкнуться». В гримерной Майя Михайловна дала мне больше уроков, чем в моменты наших репетиций», — призналась собеседница ФАН.

Фото из личного архива Анастасии Волочковой /

Майя Плисецкая не раз признавалась ученице, что лично пережила не одно испытание в Большом театре. Только спустя время Анастасия Волочкова поняла, о чем ее предупреждала Плисецкая.

Благодаря поддержке Майи Михайловны выступления балерины с балетом «Кармен-сюита» были возможны.

«Когда меня незаконно уволили из Большого театра, много людей просто ушли из моей жизни, педагоги боялись со мной репетировать, но Майя Михайловна и Родион Константинович — два настоящих человека и друга — только хвалебные отзывы говорили обо мне. Я никогда не смогу этого забыть», — поделилась Волочкова.

Балерина призналась, что считала Майю Плисецкую не просто педагогом, но и наставником. Одно из самых ярких воспоминаний для Анастасии Волочковой является то, как Плисецкая учила ее держаться на сцене: для нее в приоритете была сама подача.

«Ты должна быть здесь дерзкая» — так она говорила мне. У меня есть видео, как она сама надевает шпильки и танцует балет «Кармен-сюита». Она говорила, что маленьким жестом можно сказать зрителю гораздо больше, чем размахиванием рук и ног. Помимо того, что она была балериной, драматической актрисой, но еще и просто гениальным человеком», — добавила собеседница агентства.

Фото из личного архива Анастасии Волочковой /

Анастасия Волочкова призналась, что отчасти ей передалась сила духа Плисецкой. Все наставления и советы балерина уже долгие годы хранит в своей голове, что помогает уверенно держать лицо, несмотря на жизненные трудности.

«Я горда и счастлива, что стала ее преемницей. Россия несправедливо поступила с Майей Михайловной. Все знают, сколько было гонений, но даже ее предсмертное желание, чтобы прах балерины развеяли над Россией, — о многом говорит. Только сильным людям даются сильные испытания. Кроме Майи Плисецкой в России нет известных балерин», — рассказала Волочкова.

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