Владислав Сурков гарантировал России «золотой век»

Москва, 20 ноября. Российская вертикаль власти сумела остановить лавину социального хаоса и вытянуть страну из-под завалов перестройки в начале третьего тысячелетия, заявил бывший замглавы Администрации президента РФ Владислав Сурков.

По словам политика, сейчас страна обрела стабильность, которая будет сохраняться на протяжении долгого времени.

«Двадцать лет стабильности, которых не хватило Столыпину, теперь у нас есть. И еще будут. Вертикаль, порядок и скрепы гарантированы. Эти годы, точно, когда-нибудь станут вспоминать как золотой век», — написал Сурков в статье для «Актуальных комментариев».

Он добавил, что реакция Соединенных Штатов и Европы на участие Москвы в разрешении всех серьезных конфликтов по всему миру доказывает, что Россия не утратила «имперские инстинкты».

Как стало известно ранее, Сурков допустил появление технологичной «безлюдной демократии». По его словам, люди начинают идти по пути снижения роли человеческого фактора при принятии управленческих решений.