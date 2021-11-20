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В США переименуют долины, холмы, озера и ручьи, чтобы избавиться от слова «скво»

Весь мир
В США переименуют долины, холмы, озера и ручьи, чтобы избавиться от слова «скво»
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Иванова

Вашингтон, 20 ноября. Министр внутренних дел США Деб Хааланд заявила, что уберет слово squaw (скво) из названий долин, рек и других географических объектов. Ведомство в настоящее время занимается проверкой и заменой терминов, которые являются оскорбительными.

Согласно данным Совета по географическим названиям США, приказ в ближайшее время затронет более 650 географических названий, в которых используется этот термин.

«Расистским терминам нет места в нашем разговорном языке. Земли и воды нашей страны должны быть частью нашего общего культурного наследия, а не увековечивать угнетение», — сказал Хааланд.

Слово пришло из алгонкинского языка и означало просто «женщина», но со временем его исказили, и сейчас оно является оскорблением в отношении женщин из числа коренного населения.

«Сегодняшние действия ускорят важный процесс примирения уничижительных географических названий и ознаменуют собой важный шаг в почитании предков, которые правили нашими землями с незапамятных времен», — добавил чиновница.

По словам Халланд, за последние десятилетия в нескольких штатах от штата Мэн до Орегона «скво» был исключено из географических названий. А в начале этого года знаменитый горнолыжный курорт на озере Тахо также отказался от своего давнего названия Скво-Вэлли.

Халланд принадлежит к индейскому племени лагуна пуэбло и является первой коренной американкой, занимающий пост в кабинете министров, в истории США.

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сша расизм названия
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