В США переименуют долины, холмы, озера и ручьи, чтобы избавиться от слова «скво»

Вашингтон, 20 ноября. Министр внутренних дел США Деб Хааланд заявила, что уберет слово squaw (скво) из названий долин, рек и других географических объектов. Ведомство в настоящее время занимается проверкой и заменой терминов, которые являются оскорбительными.

Secretary of the Interior Deb Haaland formally declared "squaw" to be a derogatory term Friday and ordered a task force to find replacement names for valleys, lakes, creeks and other sites on federal lands that use the word. https://t.co/nXtOuCEHVP