В США переименуют долины, холмы, озера и ручьи, чтобы избавиться от слова «скво»

Вашингтон, 20 ноября. Министр внутренних дел США Деб Хааланд заявила, что уберет слово squaw (скво) из названий долин, рек и других географических объектов. Ведомство в настоящее время занимается проверкой и заменой терминов, которые являются оскорбительными.

Secretary of the Interior Deb Haaland formally declared "squaw" to be a derogatory term Friday and ordered a task force to find replacement names for valleys, lakes, creeks and other sites on federal lands that use the word. https://t.co/nXtOuCEHVP — NPR (@NPR) November 20, 2021

Согласно данным Совета по географическим названиям США, приказ в ближайшее время затронет более 650 географических названий, в которых используется этот термин.

«Расистским терминам нет места в нашем разговорном языке. Земли и воды нашей страны должны быть частью нашего общего культурного наследия, а не увековечивать угнетение», — сказал Хааланд.

Слово пришло из алгонкинского языка и означало просто «женщина», но со временем его исказили, и сейчас оно является оскорблением в отношении женщин из числа коренного населения.

«Сегодняшние действия ускорят важный процесс примирения уничижительных географических названий и ознаменуют собой важный шаг в почитании предков, которые правили нашими землями с незапамятных времен», — добавил чиновница.

По словам Халланд, за последние десятилетия в нескольких штатах от штата Мэн до Орегона «скво» был исключено из географических названий. А в начале этого года знаменитый горнолыжный курорт на озере Тахо также отказался от своего давнего названия Скво-Вэлли.

Халланд принадлежит к индейскому племени лагуна пуэбло и является первой коренной американкой, занимающий пост в кабинете министров, в истории США.