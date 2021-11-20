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Главный тренер сборной России заявил, что Месси и Роналду не заслужили «Золотой мяч»

Спорт
Главный тренер сборной России заявил, что Месси и Роналду не заслужили «Золотой мяч»
fc-rostov.ru  /  Пресс-служба ФК «Ростов»

Москва, 20 ноября. Главный тренер российской сборной Валерий Карпин считает, что Лионель Месси и Криштиану Роналду не должны завоевать «Золотой мяч» по итогам 2021 года.

Валерий Карпин рассказал журналистам издания Sport24, кто, по его мнению, должен получить самую престижную награду в современном футболе — «Золотой мяч». С точки зрения наставника сборной России, Лионель Месси и Криштиану Роналду, которые на двоих завоевали приз 11 раз, не достойны награды журнала France Football.

«Кому бы отдал «Золотой мяч» — Левандовски или Месси? Я — однозначно за Левандовски. Человек забил 60 мячей в топ-клубе. Что еще нужно?» — подчеркнул Карпин.

Обладатель «Золотого мяча» будет объявлен 29 ноября в Париже. В прошлом году издание France Football не стало определять победителя из-за пандемии COVID-19.

Ранее сборная России по футболу опустилась на 34-е место в рейтинге ФИФА. Лидерство в нем по-прежнему удерживает бельгийская национальная команда.

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