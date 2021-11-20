Военный эксперт Шурыгин объяснил нервную реакцию США на испытания российской ракеты

Москва, 20 ноября. Военный эксперт Владислав Шурыгин в программе «Война и мир» с Сергеем Михеевым на радио «Вести ФМ» объяснил, почему сбитый Россией спутник вызвал истерику в США.

Россия успешно запустила с космодрома Плесецк ракету, поразив советский недействующий аппарат «Целина-Д», продемонстрировав возможность уничтожения объектов в космосе. Подобные испытания до этого проводили в США, Китае и Индии.

После запуска ракеты Запад тут же поднял волну возмущений, заявив о подрыве международной стабильности, создании угрозы для МКС и всего мира.

По словам Владислава Шурыгина, Россия показала наличие действующего противоспутникового оружия, которое может поражать цель весом 1700 килограммов. Эксперт указал на одну немаловажную деталь. «Целина-Д» — аналог массогабаритного американского Block III, который входит в глобальную навигацию GPS и является одной из главных боевых основ вооруженных сил США. На недавних испытаниях РФ продемонстрировала способность выходить в космическое пространство и сбивать аналогичные американским спутники. Это и стало поводом для истерики.

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Шурыгин указал на двойные стандарты Запада. Он напомнил, что в 2008 году Америка провела испытания своего оружия. Ракета SM-3 системы «Иджис» ПВО-ПРО сбила такой же «болтающийся» в орбите и ненужный спутник. Но тогда в США преподнесли это как благо для всего мира, потому что он непременно должен был упасть.

В российском Минобороны не ожидали такого ажиотажа вокруг проведенных испытаний. Очевидно, что ведомство не заинтересовано в создании угроз на орбите.

Ранее официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова заявила, что запуск ракеты не был направлен против кого-либо.