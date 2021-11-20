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Минтруд исключил лишение россиян детских выплат при выигрыше в лотерею

Экономика
Минтруд исключил лишение россиян детских выплат при выигрыше в лотерею
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Москва, 20 ноября. Выигрыш в лотерею не может являться поводом для лишения семьи детских выплат, говорится в сообщении на сайте Министерства труда и социальной защиты РФ.

Накануне ряд СМИ сообщил, что министерство предложило учитывать доходы, полученные в результате выигрышей в лотерею и на тотализаторах, при подсчете уровня нуждаемости семьи, и если доходы от азартных игр окажутся выше прожиточного минимума, то граждане могут лишиться права на пособие. Однако, как объяснили в ведомстве, эти сообщения не соответствуют действительности.

«Сам факт выигрыша не является основанием для лишения пособия. Речь идет лишь о том, что эти средства, как и заработок, будут учитываться при оценке нуждаемости семьи», — уточнил Минтруд.

Помимо этого, из учета доходов и имущества исключаются недвижимость и транспортные средства, находящиеся под арестом или в розыске, гранты на предпринимательскую деятельность, целевые субсидии на приобретение жилья или автомобиля, а также имущество, приобретенное на средства этих субсидий. В то же время при оценке доходов не будут учитываться члены семьи, находящиеся в розыске, признанные недееспособными или находящиеся на государственном обеспечении.

Минтруд ранее утвердил порядок предоставления гражданам информации о размере будущей пенсии. Получить такую информацию смогут мужчины, достигшие 45 лет и женщины в возрасте от 40 лет.

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