Друг Валерия Гаркалина поделился духовным завещанием актера

Москва, 20 ноября. Звезда фильма «Ширли-мырли» и педагог Валерий Гаркалин успел оставить духовное завещание за 1,5 месяца до своей смерти. В нем он призывал всегда быть счастливым, смеяться и жить для себя.

Духовное завещание получил от актера его друг в ходе онлайн-переписки. На тот момент артист уже находился в больнице с коронавирусом. Гаркалин отмечал, как важно быть сильным, поскольку после каждой «тьмы и падения в жизни» происходят хорошие вещи, передают «Дни.ру».

«Будь всегда счастливым и смейся. Помни себя, живи для себя. Думай об этом и дыши. Прежде чем сказать — послушай. Прежде чем написать — подумай. Прежде чем умереть — живи», — советовал педагог в обращении к другу.

Кроме того, актер призывал принимать людей с их ошибками, чтобы потом не пожалеть о потере. Если верить духовному завещанию Гаркалина, красивые отношения — это отношения не с идеальным человеком, а с тем, с которым ты учишься жить.

Актер, который ушел из жизни 20 ноября, успел оставить и настоящее завещание. Все имущество Гаркалина достанется двум его самым близким людям.