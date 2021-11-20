Полиция Эфиопии освободила шестерых сотрудников ООН после проверки их связей с боевиками

Аддис-Абеба, 20 ноября. Шесть сотрудников ООН и более чем 70 задержанных водителей грузовиков, нанятых организацией, освобождены правительством Эфиопии из-под ареста, сообщило агентство The Associated Press.

«Еще пять человек остаются под стражей в полиции. Мы настаиваем на том, чтобы их немедленно отпустили», — заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик де ла Ривьер.

По его словам, задержания сотрудников в Эфиопии стали «настоящей пощечиной международной организации» после депортации в октябре семи должностных лиц за связь с боевиками «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ).

«Аресты водителей начались 3 ноября в городе Семера, который является воротами для конвоев с гуманитарной помощью, пытающихся добраться до мятежного региона. Однако теперь все 70 с лишним водителей, нанятых Всемирной продовольственной программой, также могут продолжить доставлять продовольствие, медикаменты и топливо», — добавил Дюжаррик.

ООН 10 ноября объявила, что за последний месяц в Аддис-Абебе полиция задержала 16 местных сотрудников организации, так как они являются этническими тыграйцами. Превентивные меры правоохранителей связаны с поиском разведчиков боевиков и угрозой, исходящей от продвижения армии сепаратистов.

коллаж Федерального агентства новостей /

Правительство Эфиопии заявило, что под подозрение попадают люди, оказывающие поддержку НФОТ и другим бандформированиям, стремящимся провести насильственную смену власти.

«Сотрудников ООН арестовали за «участие в терроре» в условиях чрезвычайного положения, объявленного премьер-министром 2 ноября», — заключил Дюжаррик.

Ранее командующий оперативной группой на Африканском Роге генерал-майор Уильям Зана заявил, что Соединенные Штаты Америки готовы при необходимости использовать военные средства в урегулировании кризиса на территории Эфиопии.