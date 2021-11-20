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Вице-адмирал ВМС США Вулф: американский флот получит гиперзвуковое оружие в 2025 году

Армия
Вице-адмирал ВМС США Вулф: американский флот получит гиперзвуковое оружие в 2025 году
ru.wikipedia.org  /  US Air Force / Public Domain

Вашингтон, 20 ноября. Американские эсминцы класса Zumwalt получат первые гиперзвуковые ракеты в 2025 году. Об этом сообщил директор программ стратегических систем ВМС США вице-адмирал Джонни Вулф.

По его словам, первые гиперзвуковые системы вооружения будут развернуты на эсминцах класса Zumwalt в ближайшие годы. Позднее новыми ракетами будут оснащены подлодки ВМС США.

«В 2028 году мы планируем оснастить первые подводные лодки класса Virginia, когда на них для этого будут установлены модульные контейнеры», — пояснил Вулф.

Вице-адмирал также добавил, что в настоящее время продолжаются летные испытания гиперзвуковых ракет для ВМС США. При этом для проведения испытаний нового оружия для подлодок необходимо создать подводный тестовый комплекс, строительство которого осуществляется в настоящее время.

Ранее стало известно, что Военно-воздушные силы США второй раз подряд провалили летные испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A. В испытаниях был задействован стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress. Ракета безопасно отделилась от самолета, однако ее двигатель не заработал.

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