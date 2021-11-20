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Россия поможет Центральноафриканской Республике легализовать экспорт алмазов

Весь мир
Россия поможет Центральноафриканской Республике легализовать экспорт алмазов
severalmaz.ru  /  пресс-служба ОАО «Севералмаз»

Москва, 20 ноября. Российская Федерация приняла решение направить в 2022 году в Центральноафриканскую Республику обзорную комиссию. Ее специалисты помогут легализовать продажу драгоценных камней другим государствам, сообщил Минфин РФ.

«ЦАР является единственной страной — участницей Кимберлийского процесса, из которой ограничен экспорт необработанных природных алмазов. Целью такой миссии должна стать оценка соответствия минимальным требованиям КП внутренних механизмов контроля за добычей и экспортом алмазов в тех регионах страны, экспорт из которых в настоящее время запрещен», — значится в заявлении ведомства.

В республике относительно драгоценных камней реализуется частичное эмбарго с так называемыми зелеными зонами, откуда вывоз и продажа разрешены. Области находятся под контролем правительства в Банги.

Россия поможет Центральноафриканской Республике легализовать экспорт алмазов
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Минфин России обеспечил продление принятого в 2019 году механизма согласования экспорта алмазов из африканского государства. Он основывается на выборочных проверках партий после отправки их в страны назначения.

Ранее министр горнодобывающей промышленности ЦАР Руфин Бенам Бельтунгу официально объявил об отмене санкций на продажу за рубеж драгоценных камней из республики, ранее введенных в рамках Инициативы прозрачности добывающих отраслей (ИПДО).

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