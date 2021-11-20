Лучшие фильмы с Валерием Гаркалиным

Валерий Гаркалин умер 20 ноября из-за последствий коронавируса. ФАН вспоминает талантливого актера театра и кино, профессора ГИТИСа, народного артиста РФ и приводит лучшие фильмы с его участием. Удивительная непосредственность и особая харизма придавали Гаркалину загадочный комедийный образ, который очаровывал советских и российских телезрителей.

Кадр из фильма «Катала» /

Катала (1989)

«Катала» Сергея Бодрова и Александра Буравского стал первым фильмом для Валерия Гаркалина, в котором он исполнил главную роль. Гаркалин воплотил на экране образ отчаянного игрока по прозвищу Грек, который внедрился в среду профессиональных картежников в надежде сорвать крупный куш. Герой истории прошел через множество злоключений, но обстоятельства все равно привели его к полному проигрышу.

кадр из фильма «Ширли-Мырли» /

Ширли-мырли (1995)

Пожалуй, самая главная работа в жизни Валерия Гаркалина — кинокартина «Ширли-мырли» режиссера Владимира Меньшова. В фильме Валерия Борисовича могло и не быть: однажды раздосадованный Гаркалин, которому не хватало внимания режиссера, подумал, что Меньшов плохо к нему относится, и решил покинуть проект. Тогда Меньшов, наконец, оценил его талант и в дальнейшем не был скуп на похвалу.

«Ширли-мырли» рассказывает о братьях-близнецах, которые никогда прежде не слышали друг о друге. Один из них, в младенчестве подброшенный в табор, стал цыганским бароном; второй рос в детском доме, который стал музыкантом с мировым именем; третьего воспитывала родная тетя, а он стал авторитетным вором и аферистом. Действие фильма разворачивается вокруг огромного алмаза, найденного в Якутии.

Кадр из фильма «Бедная Саша» /

Бедная Саша (1997)

В фильме Тиграна Кеосаяна «Бедная Саша» Валерий Гаркалин исполнил роль Коли Крышкина — управляющего банком, организовавшего его ограбление и убийство начальницы. Маленькой Сашеньке не хватает маминого внимания, заботы и тепла, поэтому в канун Нового года девочка разрабатывает план по ограблению банка. Саша решается на отчаянный поступок, чтобы ее мама больше никогда не работала и все время проводила с ней.

Кадр из фильма «Женщин обижать не рекомендуется» /

Женщин обижать не рекомендуется (1999)

Мелодрама «Женщин обижать не рекомендуется» рассказывает о скромной учительнице, которой достается в наследство крупный бизнес и бывший возлюбленный. Первые шаги в бизнесе даются женщине с огромным трудом, но она не падает духом и возлагает большие надежды на помощь своего первого заместителя Саши, который лет 20 тому назад был в нее влюблен.

Кадр из фильма «Ландыш серебристый» /

Ландыш серебристый (2000)

Одна из самых известных работ Валерия Гаркалина. В картине советского и российского режиссера Тиграна Кеосаяна сыграли также и другие талантливые актеры, среди которых: Юрий Стоянов, Александр Цекало, Елена Хмельницкая и Олеся Железняк.

В центре сюжета — история провинциальной девушки Зои Мисочкиной, которая в КПЗ знакомится с двумя продюсерами — Придорожным и Болотовым. Наивная Зоя мечтает стать знаменитой певицей, поэтому не желает отставать от своих новых и перспективных знакомых. Она оказывается одна в квартире с влиятельными мужчинами и узнает о них много интересного.