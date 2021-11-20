Банк государств Центральной Африки объявил о запуске нового валютного регулирования

Управляющий банка государств Центральной Африки (BEAC) Аббас Махамат Толли объявил о прекращении моратория, введенного для предприятий добывающего сектора Экономического сообщества стран Центральной Африки (ЭСЦАГ).

«Механизм валютного регулирования, который будет введен в действие с начала года по отношению к предприятиям, занимающимся добычей нефти, не является модернизацией действующего соглашения. Он обеспечивает оперативную корректировку условий реализации новых проектов», — сказал губернатор BEAC.

В субрегионе наблюдается восходящий тренд развития. В период с 2018 по 2020 годы он составил 141, 45%, с трех миллиардов франков КФА до семи. С января по октябрь 2021 года показатели уже достигли шести миллиардов франков.

Федеральное агентство новостей /

«Реформа валютного регулирования является частью руководящих принципов, сформулированных главами ЭСЦАГ на саммите 18 августа 2020 года. Для BEAC речь идет о том, чтобы соответствовать изменениям в мировой экономической сфере, которые характеризуются, в частности, развитием электронных платежных систем, консолидацией фондовых рынков, а также растущей проблематикой борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма», — сказал Толли.

Ранее Правительство Центральноафриканской Республики направило чиновников в Кот-д'Ивуар на курсы повышения финансовой грамотности. Инициатива, в которой приняли участие сотрудники специальных ведомств, называется PARFID.