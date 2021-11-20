Банк государств Центральной Африки объявил о запуске нового валютного регулирования

Управляющий банка государств Центральной Африки (BEAC) Аббас Махамат Толли объявил о прекращении моратория, введенного для предприятий добывающего сектора Экономического сообщества стран Центральной Африки (ЭСЦАГ).
«Механизм валютного регулирования, который будет введен в действие с начала года по отношению к предприятиям, занимающимся добычей нефти, не является модернизацией действующего соглашения. Он обеспечивает оперативную корректировку условий реализации новых проектов», — сказал губернатор BEAC.
В субрегионе наблюдается восходящий тренд развития. В период с 2018 по 2020 годы он составил 141, 45%, с трех миллиардов франков КФА до семи. С января по октябрь 2021 года показатели уже достигли шести миллиардов франков.
«Реформа валютного регулирования является частью руководящих принципов, сформулированных главами ЭСЦАГ на саммите 18 августа 2020 года.
Для BEAC речь идет о том, чтобы соответствовать изменениям в мировой экономической сфере, которые характеризуются, в частности, развитием электронных платежных систем, консолидацией фондовых рынков, а также растущей проблематикой борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма», — сказал Толли.
Ранее Правительство Центральноафриканской Республики направило чиновников в Кот-д'Ивуар на курсы повышения финансовой грамотности. Инициатива, в которой приняли участие сотрудники специальных ведомств, называется PARFID.