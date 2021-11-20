Главные новости дня: 20 ноября

ФАН публикует дайджест событий 20 ноября.

Актер Валерий Гаркалин умер от последствий коронавируса

Народный артист России, профессор РАТИ Валерий Гаркалин, который лечился от коронавируса в больнице в Коммунарке, умер от полиорганной недостаточности на 68-м году жизни. Гаркалин был госпитализирован в начале октября, его состояние постоянно ухудшалось. Врачи ввели его в состояние медицинской комы и продолжали лечение. Однако накануне у артиста развился пневмоторакс, затем внутренние органы стали отказывать один за другим. Эта новость оказалась шоком для многих его коллег. Соболезнования в связи со смертью Гаркалина выразили актеры, политики, общественные деятели.

Смертельное столкновение с участием трех авто произошло на Кутузовском проспекте в Москве

На Кутузовском проспекте в Москве произошло жесткое лобовое столкновение с участием трех автомобилей. В ДТП погиб известный автомобильный блогер Саид Губденский. Кроме того, скончался пассажир, сидевший рядом с блогером в иномарке BMW. Также стало известно, что Mercedes, который стал одним из участников смертельного лобового столкновения на Кутузовском проспекте в Москве, принадлежит бизнесмену из списка Forbes Ратмиру Тимашеву.

Пять пешеходов получили травмы после наезда авто на Лиговском проспекте в Петербурге

На Лиговском проспекте водитель автомобиля сбил группу пешеходов. В результате наезда пострадало пять человек, двое из которых были доставлены в больницу. Инцидент произошел сегодня утром на пересечении Лиговского проспекта и Кузнечного переулка. Сообщается, что один из госпитализированных поступил в больницу с переломом ребер, открытым переломом левой голени и отеком головного мозга. Сейчас он находится в состоянии комы.

Автобус с пассажирами вылетел с дороги в Балахнинском районе Нижегородской области.

Дорожная авария произошла на 333-м километре трассы, ведущей в Нижний Новгород из Ростова. Всего в салоне автобуса находилось 35 человек. Врачи оперативно оказали помощь пострадавшим, госпитализированным после аварии с участием автобуса. Источник ФАН выяснил, что в больнице сейчас находится 12 человек. При аварии только один человек получил серьезную травму. По заверению медиков, жизням пациентов ничего не угрожает.

Сыгравший пана Марека в сериале «Кабачок 13 стульев» Георгий Шахет умер в 75 лет

Советский, российский актер театра, кино и ТВ Георгий Осипович Шахет умер на 76-м году жизни. Причиной смерти стало тяжелое заболевание. Печальное известие сообщил Союз кинематографистов Российской Федерации.

Кадр из фильма «Хождение по мукам» /

Четверо детей пострадало при пожаре в многоэтажке во Владивостоке

Крупный пожар произошел в многоэтажном доме на Сахалинской улице. Пострадало четверо детей, их доставили в больницу с ожогами различной степени тяжести. По предварительным данным, гореть начали подсобное помещение и электрощит в одном из подъездов многоквартирного дома. Прибывшие на место спасатели принялись эвакуировать жильцов верхних этажей, а затем вывели 13 человек из отрезанных дымом мест.

Михаил Саакашвили прекратил 50-дневную голодовку

Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили отказался от голодовки. Об этом проинформировал лечащий врач политика Николоз Кипшидзе. Саакашвили объявил голодовку 4 октября. Она длилась на протяжении 50 дней. Экс-президента Грузии доставили в Горийский военный госпиталь на реанимобиле, где он будет лечиться от последствий длительной голодовки.

Путин наградил патриарха Кирилла орденом Андрея Первозванного

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл получил орден Андрея Первозванного. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Патриарху присвоили награду за вклад в сохранение и развитие культурных традиций. Уникальная церемония вручения ордена с оркестром состоялась в Екатерининском зале Кремля. Орден Святого апостола Андрея Первозванного является высшей государственной наградой Российской Федерации.

Российский теннисист Даниил Медведев стал первым финалистом итогового турнира ATP

Россиянин Даниил Медведев во второй раз подряд вышел в финал Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Даниил Медведев обыграл норвежского теннисиста Каспера Рууда в первом полуфинальном матче итогового турнира ATP, который проходит в Италии. Встреча, продолжавшаяся 1 час 19 минут, завершилась победой второй ракетки мира со счетом 6:4, 6:2.

Global Look Press / Paul Zimmer via www.imago-images/www.imago-images.de

Американскому президенту Джо Байдену исполнилось 79 лет

Главе американского государства Джо Байдену 20 ноября исполнилось 79 лет. Это его первый день рождения за период пребывания в должности президента США. Джо Байден стал самым старым действующим лидером в истории Америки. Во время присяги ему было 78 лет и 61 день. Предыдущий рекорд удерживал Рональд Рейган. В честь 79-летия Байдена ФАН собрал самые известные мемы с его участием, которые облетели весь мир.