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Второй международный фестиваль африканского кино пройдет в столице ЦАР

Весь мир
Второй международный фестиваль африканского кино пройдет в столице ЦАР
pixabay.com  / 

Банги, 20 ноября. Второй международный фестиваль африканского кино — Bangui Fait Son Cinéma (BFSC) пройдет в столице ЦАР, сообщает издание Ndjoni Sango.

Инициатором проекта выступила ассоциация по продвижению и развитию аудиовизуальных объектов (ACPAD), созданная известным режиссером и продюсером Полин Сильвиан Гбулу Мпапондо. Один из приглашенных гостей — ивуарийский юморист Мишель Гоху, прибытие которого ожидают в ближайшие дни.

«Bangui Fait Son Cinéma позволит центральноафриканской публике почувствовать исключительную атмосферу праздника. В рамках мероприятия организаторы представят около десятка специально отобранных фильмов. В фестивале примут участие многие отечественные и международные артисты», — пишет издание.

В организации акции активно помогало Правительство ЦАР, оно оказало финансовую поддержку через министерство культуры и туризма. Кроме того, поучаствовало несколько крупных спонсоров, пожелавших остаться неназванными.

Второй международный фестиваль африканского кино пройдет в столице ЦАР
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Для жителей планируются различные мероприятия, такие как демонстрация кино, полномасштабные встречи с актерами и деятелями искусства, учебные семинары и конференции, презентации и постановки.

Ранее общественная организация Центр мучеников Фатимы вручила награды победителям второго фестиваля фотографии под названием Festiphoto.

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