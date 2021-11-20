Власти США препятствуют процессу освобождения похищенного в Африке американца

Супруга сотрудника гуманитарной миссии США, похищенного в Нигере пять лет назад, рассказала, что боевики требуют за ее мужа многомиллионный выкуп. В то же время американское правительство помешало ей собрать необходимую сумму.

Эльс Вудк сообщила, что лидер группировки «Нусрат аль-Ислам», являющейся ветвью запрещенной в РФ террористической организации «Аль-Каида1 в странах исламского Магриба», Ияд Аг Гали связался с ней и заявил о необходимости переговоров.

«Освобождение Джеффа потребует сострадания и милосердия, но это характеристики сильного и мужественного лидера», — сказала Вудк, обращаясь к Гали на английском и французском языках.

В то же время Эльс выразила недовольство отдельными аспектами подхода властей США в этом деле. По ее словам, представители американской администрации не раз утверждали, что если она раскроет детали ситуации, разворачивающейся вокруг ее супруга, то будет лишена возможности получать оперативную информацию.

Федеральное агентство новостей /

Женщина заявила, что террористы потребовали многомиллионный выкуп, хотя ей неизвестна точная сумма. И добавила, что официальные лица Соединенных Штатов не поощряют подобных выплат.

«Кроме того, у меня было так много ограничений, наложенных правительством США, что любая значимая попытка получить деньги фактически запрещена», — сказала Эльс Вудк.

Джеффа Вудка похитили в октябре 2016 года, во время выхода мужчины из собственного дома в городе Абалаке, Нигер. Радикальные исламисты устранили его охрану, а самого работника гуманитарной миссии под дулом пистолета посадили в машину и увезли на границу с Мали.

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Его жена призвала власти в Бамако оказать содействие в освобождении супруга и других заложников, удерживаемых «Нусрат аль-Ислам». Она также обратилась к госсекретарю Энтони Блинкену с требованием проявить волю в решении сложившейся ситуации.

«Если бы он умер, я уверена, событие не осталось бы незамеченным. Новость была бы передана. Это еще более убедительное свидетельство того, что он все еще жив», — сказала Эльс.

Ранее сообщалось, что четверо военнослужащих национальной армии Мали (FAMA) стали жертвами нападения боевиков. Еще 14 бойцов правительственных войск получили ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.