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Управление гражданской авиации Эфиопии опровергло заявление США об опасности полетов над страной

Весь мир
Управление гражданской авиации Эфиопии опровергло заявление США об опасности полетов над страной
pixabay.com  / 

Аддис-Абеба, 20 ноября. Движению воздушного транспорта над территорией Эфиопии ничего, кроме плохой погоды, не угрожает. Об этом сообщило управление гражданской авиации страны.

Таким образом федеральное агентство опровергло ранее опубликованное заявление коллег из Соединенных Штатов Америки, в котором пилотам рекомендовалось проявлять повышенную бдительность при выполнении рейсов близ столицы африканского государства.

«Ничего, кроме плохой погоды, не создает проблем», — заявили сотрудники управления.

Американская сторона считает, что продолжающийся в Эфиопии вооруженный конфликт создает потенциальный риск для гражданских самолетов США. Особенно опасными там считают выполнение маневров на малых и сверхмалых высотах, а также процедуры взлета и посадки.

Управление гражданской авиации Эфиопии опровергло заявление США об опасности полетов над страной
pexels.com / Nur Andi Ravsanjani Gusma

«Столкновения между группировками и национальной армией Эфиопии повлияли на авиационную доступность некоторых регионов страны. Мы вынуждены увеличить зону риска. Также управление приостановило полеты над спорными регионами. Угроз авиации не поступало, но она может прямо или косвенно подвергнуться нападению со стороны зенитного вооружения и огню с воздуха», — написано в обращении управления США.

Ранее боевики из группировки «Силы обороны Тыграя» (TDF) взяли под контроль город Милле, из которого в столицу ведет кратчайшая трасса протяженностью менее 500 километров.

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африка эфиопия полеты гражданская авиация
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