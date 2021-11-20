Боевики ЦАР атаковали колонну с бывшими соратниками недалеко от города Боколобо

Банги, 20 ноября. Военнослужащие армии Центральноафриканской Республики (FACA) отбили у боевиков из группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC) бывших соратников, решивших сложить оружие и реинтегрироваться в общество. Нападение произошло в районе города Боколобо, сообщает издание aBangui.

Ранее 17 радикалов UPC и три члена христианского ополчения «Антибалаки» приняли решение вернуться к мирной жизни и сдались правительственным силам в населенном пункте Джура. Впоследствии капитулировавших перевезли из Алиндао в Бамбари, а затем на машинах отправили в столицу страны.

«Однако неподалеку от населенного пункта Боколобо небольшая группа боевиков из «Союза за мир в ЦАР» устроила засаду на автомобильную колонну. Они намеревались убить тех, кто ослушался главаря группировки Али Дарассу и решил сложить оружие», — пишут авторы статьи.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Нападение на военнослужащих произошло менее чем в 10 километрах от указанного города. Согласно местному источнику в FACA, таким образом руководство бандформирования намеревалось пресечь попытки бегства:

«Главари группировок делают все от них зависящее, чтобы бывшие соратники не попали в руки правоохранителей и не рассказали о тех зверствах и преступлениях, которые творят радикалы. Тем не менее атака завершилась после короткой перестрелки, в результате никто не пострадал».

Ранее стало известно, что национальные войска Центральноафриканской Республики вернули под контроль 98% территорий страны. В этом им помогли союзные силы из России и Руанды.