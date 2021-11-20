Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 ноября 19:48
19:45
Происшествия
МВД Дагестана обвинило погибшего в ДТП Губденского в пропаганде лихачества
19:45
Происшествия
Водитель BMW на большой скорости врезался в столб на Посадской улице в Екатеринбурге
19:43
Армия
19FortyFive: истребители F-15 ВВС США отработали тактику противостояния с РФ на учениях
19:40
Спорт
«Локомотив» потерпел поражение от «Ахмата» в матче 15-го тура чемпионата России
19:38
Происшествия
Пожарные потушили здание кинотеатра на юго-западе Москвы
19:38
Весь мир
Власти ЦАР намерены развивать цифровую экономику и предпринимательство
19:38
Шоу-бизнес
Евгения Медведева с неуверенностью ответила на вопрос о свободном сердце
19:37
Политика
Литовский дипломат Вайтекунас предложил отправить мигрантов с польской границы на Украину
19:35
Общество
Лучшей в мире собакой-спасателем стал толлер из Санкт-Петербурга
19:34
Общество
Александр Кокорин скорбит по погибшему в ДТП блогеру Саиду Губденскому
Все новости

Полиция ЦАР задержала министра животноводства Хасана Бубу за связь с боевиками

Весь мир
Полиция ЦАР задержала министра животноводства Хасана Бубу за связь с боевиками
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 20 ноября. Полиция Центральноафриканской Республики задержала министра животноводства Хасана Бубу. Чиновник обвиняется в преступлениях против жителей страны, ранее совершенных в составе группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC), сообщает Radio Lengo Songo.

СМИ напоминает, что с момента переизбрания в начале 2021 года президент Фостен-Арканж Туадера пообещал населению реализовать концепцию «нулевой безнаказанности», согласно которой ни один боевик не уйдет от ответственности.

«Хасан Буба, ранее правая рука главаря группировки "Союз за мир в ЦАР" Али Дарассы, арестован сотрудниками жандармерии в пятницу, 19 ноября, на выходе из собственного офиса. Его обвиняют в совершении ряда преступлений против мирных жителей», — пишет издание.

После подписания политического соглашения о примирении (APPR-RCA) от 6 февраля 2019 года, мужчина получил пост министра животноводства и отвечал за увеличение поголовья скота, однако при этом тайно поддерживал связь с бывшими соратниками по банде.

Полиция ЦАР задержала министра животноводства Хасана Бубу за связь с боевиками
Федеральное агентство новостей / Владимир Малянов

«Сотрудники Radio Lengo Songo связались с начальником технической службы жандармерии, капитаном Валери Марциал-Його, который подтвердил задержание члена правительства. Других подробностей офицер не привел. Арест Хасана Бубы — громкое послание другим бандитам, которые все еще верят в собственную безнаказанность и считают, что им удастся скрыться от правосудия», — заключило издание.

В конце сентября, во время выступления на официальной церемонии выпуска Национальной школы полиции, президент Туадера сообщил, что молодые правоохранители являются теми, кто положит конец разгулу преступности и коррупции, все еще мешающим поступательному развитию ЦАР.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Полиция ЦАР задержала министра животноводства Хасана Бубу за связь с боевиками
африка полиция задержание министр цар
Комментировать