Полиция ЦАР задержала министра животноводства Хасана Бубу за связь с боевиками

Банги, 20 ноября. Полиция Центральноафриканской Республики задержала министра животноводства Хасана Бубу. Чиновник обвиняется в преступлениях против жителей страны, ранее совершенных в составе группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC), сообщает Radio Lengo Songo.

СМИ напоминает, что с момента переизбрания в начале 2021 года президент Фостен-Арканж Туадера пообещал населению реализовать концепцию «нулевой безнаказанности», согласно которой ни один боевик не уйдет от ответственности.

«Хасан Буба, ранее правая рука главаря группировки "Союз за мир в ЦАР" Али Дарассы, арестован сотрудниками жандармерии в пятницу, 19 ноября, на выходе из собственного офиса. Его обвиняют в совершении ряда преступлений против мирных жителей», — пишет издание.

После подписания политического соглашения о примирении (APPR-RCA) от 6 февраля 2019 года, мужчина получил пост министра животноводства и отвечал за увеличение поголовья скота, однако при этом тайно поддерживал связь с бывшими соратниками по банде.

Федеральное агентство новостей / Владимир Малянов

«Сотрудники Radio Lengo Songo связались с начальником технической службы жандармерии, капитаном Валери Марциал-Його, который подтвердил задержание члена правительства. Других подробностей офицер не привел. Арест Хасана Бубы — громкое послание другим бандитам, которые все еще верят в собственную безнаказанность и считают, что им удастся скрыться от правосудия», — заключило издание.

В конце сентября, во время выступления на официальной церемонии выпуска Национальной школы полиции, президент Туадера сообщил, что молодые правоохранители являются теми, кто положит конец разгулу преступности и коррупции, все еще мешающим поступательному развитию ЦАР.