Файги анонсировал новый проект Marvel со Скарлетт Йоханссон

Лос-Анджелес, 20 ноября. Американская актриса Скарлетт Йоханссон примет участие в новом проекте Marvel, информация о котором пока держится в секрете. Об этом сообщил глава студии Кевин Файги.

Продюсер анонсировал проект после вручения Йоханссон награды American Cinematheque, передает Deadline. Новая работа никак не будет связана с «Черной вдовой», при этом актриса на этот раз возьмет на себя продюсерскую роль.

«Скарлетт наделяла кинематографическую вселенную Marvel своим талантом и звездной силой более десяти лет», — отметил Файги.

Глава студии Marvel поблагодарил звезду и похвалил ее талант и ум. По словам продюсера, работа с Йоханссон стала одной из самых плодотворных и запоминающихся в его карьере.

Ранее актриса судилась с компанией Disney из-за доходов с проката фильма «Черная вдова». Гонорар Йоханссон зависел от выручки в кинотеатрах, при этом ленту одновременно выпустили на онлайн-платформе. Выигравшая суд знаменитость назвала это разбирательство положительным для индустрии кино.