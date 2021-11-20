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Ndjoni Sango: недоговороспособным боевикам придется иметь дело с армией ЦАР

Весь мир
Ndjoni Sango: недоговороспособным боевикам придется иметь дело с армией ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 20 ноября. Правительственная армия (FACA) уничтожит группировки 3R и «Союз за мир в ЦАР» (UPC), если те не прекратят нападения на военнослужащих и жителей, сообщает Ndjoni Sango.

Сотрудники издания напоминают, что Центральноафриканская Республика пытается вернуть стабильность в регион, используя для этого несколько механизмов: общенациональный диалог, программу по разоружению, демобилизации, реинтеграции и репатриации (РДРР), а также луандийскую дорожную карту.

«Страна пытается завершить все войны для того, чтобы в полной мере приступить к восстановлению разрушенной инфраструктуры и вернуть былое величие. Президент Фостен-Арканж Туадера объявил даже об одностороннем прекращении огня и призвал радикалов сложить оружие, вернувшись к жизни гражданских людей.

Часть из бандитов согласилась и постепенно выходит на связь с правительственными войсками. Но есть и те, кому претит само существование ЦАР как развивающегося государства», — подчеркивают журналисты.

Ndjoni Sango: недоговороспособным боевикам придется иметь дело с армией ЦАР
Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

По их словам, члены 3R и UPC, а также основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) отказываются от мирного процесса, совершая нападения не только на военные базы и контрольные пункты FACA, но и атакуя обычных гражданских.

«Несмотря на то, что президент протянул бандитам руку, они продолжают делать все возможное, чтобы сорвать планы по возвращению стабильности на территорию Центральноафриканской Республики. Рано или поздно недоговороспособным боевикам придется иметь дело с национальной армией. Они будут уничтожены», — заключило СМИ.

Ранее местные фермеры пожаловались на регулярные нападения радикалов UPC Али Дарассы и призвали национальные силы обороны арестовать последнего.

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