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Михаил Саакашвили прекратил 50-дневную голодовку

  /   Обновлено: 20 ноября 2021 18:46
Политика
Михаил Саакашвили прекратил 50-дневную голодовку
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Гори, 20 ноября. Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили отказался от голодовки. Об этом проинформировал лечащий врач политика Николоз Кипшидзе.

Саакашвили объявил голодовку 4 октября. Она длилась на протяжении 50 дней. Реабилитационный период политика будет проходить под присмотром коллегии врачей.

В Горийском военном госпитале состоялся совет медиков, сообщили местные журналисты. Врачи вскоре составят список личностей, которые смогут навестить бывшего президента Грузии.

Стоит отметить, что Саакашвили пришлось перевезти в медицинское учреждение Гори после того, как он начал терять сознание на фоне длительной голодовки.

Как стало известно ранее, бывший президент из тюрьмы передал США записку через адвокатов с просьбой о помощи. Саакашвили попросил Вашингтон «защитить» его.

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