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Донбасс сегодня: Киев несет потери, в Луганской области найдены тайники с оружием ВСУ
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев несет потери, в Луганской области найдены тайники с оружием ВСУ
Федеральное агентство новостей  / 

Донбасс, 20 ноября. ЛНР под минометным огнем ВСУ, ранена мирная жительница. Украинские силовики выявляют недовольных киевским режимом людей. СБУ за неделю обнаружила четыре тайника с оружием ВСУ. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки украинские вооруженные формирования один раз открывали огонь по Луганской Народной Республике. С применением 82-мм минометов обстреляно село Долгое, ранение получила мирная жительница 1974 года рождения. Также поврежден жилой дом и хозпостройка. В Донецкой Народной Республике сообщают о трех обстрелах за сутки. Огонь велся на горловском и донецком направлениях обороны с применением 120-мм и 82-мм минометов и автоматических станковых гранатометов. Под огонь попали Зайцево и два района Донецка.

Украинские силовики выявляют недовольных местных жителей

Новая охота на недовольных киевским режимом жителей подконтрольного ВСУ Донбасса начата украинскими силовиками в зоне проведения Операции объединенных сил. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в управлении Народной милиции ДНР. Данная работа проходит под видом военно-гражданского сотрудничества. В состав групп, направленных в прифронтовые населенные пункты, входят сотрудники Службы безопасности Украины.

Недовольных вычисляют, а тех, кто публично выражает негатив в адрес руководства страны, запугивают привлечением к уголовной ответственности. В течение недели выявлено более 200 человек, сведения о которых переданы в главк СБУ по Донецкой области. Все задержаны, с ними сотрудники спецслужбы проводят так называемые профилактические мероприятия.

Донбасс сегодня: Киев несет потери, в Луганской области найдены тайники с оружием ВСУ
Новостное агентство «Харьков» /

Небоевые потери ВСУ

Передовые части ВСУ продолжают терять личный состав в зоне конфликта, сообщают военные ДНР и ЛНР. За прошедшую неделю небоевые потери украинской армии составили 14 человек, 6 из них погибли. Причины — наезды военнослужащих на собственные мины, возгорания блиндажей и другие несчастные случаи, сообщают в оборонных ведомствах республик.

Примечательно, что в украинских СМИ сообщается о меньших потерях.

СБУ выявила четыре тайника с оружием ВСУ

Четыре тайника с оружием и боеприпасами ВСУ выявили оперативники Службы безопасности Украины в Луганской области за неделю. Об этом информирует управление Народной милиции ЛНР. Военное имущество предназначалось для продажи. Схроны найдены в зоне ответственности 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

В четырех тайниках находились десятки автоматов и пистолетов, противотанковых и противопехотных мин. Кроме того, изъяты тысячи патронов к автоматическому оружию, ручные осколочные гранаты и артиллерийские снаряды 30-мм калибра. В настоящее время украинские правоохранители выясняют, откуда взялись тайники на этой территории. Возбуждены уголовные дела.

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