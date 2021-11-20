Выделяемое человеком вещество может успокоить мужчин и разозлить женщин

Реховот, 20 ноября. Человек выделяет особое вещество гексадеканал. Ева Мисхор из Института Вейцмана в Израиле провела исследование о влиянии запаха на представителей разного пола.

Гексадеканал представляет собой летучее химическое вещество, которое может содержаться в человеческом дыхании или выделяться через кожу. Несмотря на отсутствие запаха, он воспринимается человеческим организмом, и эксперт предполагает, что он используется для подсознательного общения.

Ева Мисхор провела исследование среди 67 мужчин и 60 женщин, возраст которых варьировался от 21 до 34 лет. Некоторым из них дали понюхать летучее вещество, а затем проследили за реакцией всех участников во время игры. Эксперимент показал, что 17,6% женщин реагировали агрессивнее в определенные стрессовые моменты, а мужчины при этом на 18,4% были более спокойны.

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