Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 ноября 18:17
18:14
Общество
Врач Пурясев назвал причину, по которой вакцина от COVID-19 не спасла артиста Гаркалина
18:12
Политика
Михаил Саакашвили прекратил 50-дневную голодовку
18:09
Общество
Выделяемое человеком вещество может успокоить мужчин и разозлить женщин
18:09
Происшествия
Опубликовано видео момента аварии с погибшим блогером Губденским в Москве
18:08
Наука
Американские ученые нашли ответственный за развитие псориаза ген
18:04
Общество
Второй в мире случай полного излечения от ВИЧ без лекарств зарегистрирован в Аргентине
18:03
Общество
Ученые Имперского колледжа заявили о бессимптомном течении COVID-19 при заражении AY.4.2
17:59
Спорт
Российская фигуристка Щербакова стала победительницей Гран-при Франции
17:57
Происшествия
Мужчина за рулем иномарки сбил выходившую из трамвая девочку в Самаре
17:55
Армия
Обозреватель Ouest-France: в трех регионах Европы существует риск начала масштабной войны
Все новости

Российская фигуристка Щербакова стала победительницей Гран-при Франции

Спорт
Российская фигуристка Щербакова стала победительницей Гран-при Франции
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich/Global Look Press

Гренобль, 20 ноября. Россиянка Анна Щербакова заняла первое место на пятом этапе серии Гран-при по фигурному катанию.

Воспитанница заслуженного тренера РФ Этери Тутберидзе Анна Щербакова 20 ноября стала победительницей французского этапа серии Гран-при. По сумме двух программ 17-летняя фигуристка набрала 229,69 балла. Второе место заняла соотечественница Щербаковой Алена Косторная. Бронзу завоевала японская фигуристка Вакаба Хигути. Еще одна российская фигуристка Ксения Синицина показала четвертый результат.

Примечательно, что Щербакова выиграла второй кряду этап Гран-при. Более того, российская фигуристка обеспечила себе место в финале серии.

Ранее Анна Щербакова рассказала о своем главном страхе. Фигуристка стала участницей рубрики «90 секунд челлендж» с тренером Максимом Траньковым на Первом канале.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Российская фигуристка Щербакова стала победительницей Гран-при Франции
спорт фигурное катание щербакова Гран-при Франции
Комментировать