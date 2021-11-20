Российская фигуристка Щербакова стала победительницей Гран-при Франции

Гренобль, 20 ноября. Россиянка Анна Щербакова заняла первое место на пятом этапе серии Гран-при по фигурному катанию.

Воспитанница заслуженного тренера РФ Этери Тутберидзе Анна Щербакова 20 ноября стала победительницей французского этапа серии Гран-при. По сумме двух программ 17-летняя фигуристка набрала 229,69 балла. Второе место заняла соотечественница Щербаковой Алена Косторная. Бронзу завоевала японская фигуристка Вакаба Хигути. Еще одна российская фигуристка Ксения Синицина показала четвертый результат.

Примечательно, что Щербакова выиграла второй кряду этап Гран-при. Более того, российская фигуристка обеспечила себе место в финале серии.

Ранее Анна Щербакова рассказала о своем главном страхе. Фигуристка стала участницей рубрики «90 секунд челлендж» с тренером Максимом Траньковым на Первом канале.