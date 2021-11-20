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Армия
Обозреватель Ouest-France: в трех регионах Европы существует риск начала масштабной войны
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Обозреватель Ouest-France: в трех регионах Европы существует риск начала масштабной войны

Армия
Обозреватель Ouest-France: в трех регионах Европы существует риск начала масштабной войны
Федеральное агентство новостей

Париж, 20 ноября. Автор издания Ouest-France Фабьен Казенав перечислил регионы Европы, в которых существует высокий риск начала полномасштабной войны.

По словам обозревателя, в последнее время в странах ЕС обеспокоены возможностью начала вооруженного столкновения. Так, обстановка в регионе особенно обострилась из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Варшава отказывается пропускать беженцев из Иракского Курдистана на территорию Европы.

Для противодействия нелегалам были задействованы примерно 15 тысяч польских военных, которые помогают пограничникам и полиции на рубежах. Ухудшение ситуации на восточной границе может привести к конфликту с участием военных Белоруссии, Литвы, Польши и Латвии, считает автор.

Казенав отметил, что сильна напряженность и в Донбассе. В этом регионе, считает он, также фиксируется высокая возможность крупного столкновения.

Кроме того, существует вероятность начала гражданской войны в Боснии и Герцеговине. В разных частях страны проявляются националистические настроения, которые могут привести к разрушению хрупкого мира.

Ранее политолог Ростислав Ищенко рассказал, что США никогда не пойдут на открытый конфликт с Россией. По его словам, они не хотят разрушения своей страны.

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польша война конфликт миграционный кризис
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