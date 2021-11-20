Военнослужащие НМ ЛНР ликвидировали известного украинского снайпера в Донбассе

Луганск, 20 ноября. Бойцы Народной милиции ЛНР ликвидировали в Донбассе одного из самых «результативных» снайперов восьмого полка украинского спецназа.

Согласно информации из открытых источников, на территории Луганской области недавно был ликвидирован снайпер восьмого полка Сил специальных операций Украины — Уберт Мрачковский. Известно, что украинский стрелок погиб под огнем военнослужащих Народной милиции ЛНР. Отмечается, что погибший являлся одним из самых результативных снайперов восьмого полка.

Напомним, с 27 июля 2020 года в Донбассе действует пакет дополнительных мер по усилению и контролю за режимом прекращения огня. Документ запрещает применение любого вида оружия, стягивание техники, диверсии, инженерные работы и полеты беспилотных летательных аппаратов, кроме беспилотников мониторинговой миссии ОБСЕ.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поддержал новый иск с требованием признать бывшего президента Украины Петра Порошенко военным преступником.