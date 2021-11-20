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Полиция Польши забрала водительские права у экс-премьера Туска

Общество
Полиция Польши забрала водительские права у экс-премьера Туска
unsplash.com  /  Julia Tsukurova

Варшава, 20 ноября. Бывший премьер-министр Польши Дональд Туск лишился водительских прав. Об этом он сообщил в Twitter.

Политик написал, что превысил скорость. За это ему начислили десять штрафных баллов, выписали штраф и забрали права на три месяца. Он добавил, что согласен с решением полиции.

«Я принял наказание без дискуссии», — заявил Дональд Туск.

Ранее пресс-секретарь районной комендатуры полиции города Млавы Анна Павловская сообщила, что в Вишнево правоохранители остановили автомобиль «Шкода», которым управлял 64-летний Туск. Он превысил скорость более чем на 50 километров в час.

История с возможным лишением водительских прав недавно всплыла и в Кузбассе. Местная жительница не уступила дорогу машине «скорой».

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