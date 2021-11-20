Сатановский: размещение ядерного оружия США у границ РФ поставит под удар Восточную Европу

Москва, 20 ноября. США и НАТО превращают страны Восточной Европы в место проведения будущей ядерной войны. Об этом заявил российский политолог Евгений Сатановский.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс может разместить американское ядерное оружие в странах Восточной Европы, если Германия не захочет предоставлять для этих целей свои территории.

Сатановский отметил, что размещение ядерного оружия на территории стран Восточной Европы окончательно закроет тему сотрудничества между Россией и НАТО. При этом страны, которые согласятся на размещение у себя американского стратегического оружия, станут местом проведения будущей ядерной войны, в результате чего будут полностью уничтожены.

«Не случайно немцы со своей территории как могут ядерные арсеналы НАТО выдавливают. Им прошлой войны за глаза хватило. А вот Польше и другим бывшим «странам народной демократии», явно ее оказалось мало. Хотя в случае войны нового типа, от них физически мало что останется, несмотря ни на какие заверения чиновников НАТО и американцев», — пояснил эксперт в своем Telegram-канале.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО продолжает концентрировать военные силы у российских границ. По его словам, воинственные заявления европейских политиков и переброска войск Альянса к границам России свидетельствуют о нежелании Запада вести равноправный диалог с Москвой