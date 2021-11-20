Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 ноября 18:16
18:14
Общество
Врач Пурясев назвал причину, по которой вакцина от COVID-19 не спасла артиста Гаркалина
18:12
Политика
Михаил Саакашвили прекратил 50-дневную голодовку
18:09
Общество
Выделяемое человеком вещество может успокоить мужчин и разозлить женщин
18:09
Происшествия
Опубликовано видео момента аварии с погибшим блогером Губденским в Москве
18:08
Наука
Американские ученые нашли ответственный за развитие псориаза ген
18:04
Общество
Второй в мире случай полного излечения от ВИЧ без лекарств зарегистрирован в Аргентине
18:03
Общество
Ученые Имперского колледжа заявили о бессимптомном течении COVID-19 при заражении AY.4.2
17:59
Спорт
Российская фигуристка Щербакова стала победительницей Гран-при Франции
17:57
Происшествия
Мужчина за рулем иномарки сбил выходившую из трамвая девочку в Самаре
17:55
Армия
Обозреватель Ouest-France: в трех регионах Европы существует риск начала масштабной войны
Все новости

МЧС Белоруссии сообщило о двух тысячах беженцев в логистическом центре «Брузги»

Общество
МЧС Белоруссии сообщило о двух тысячах беженцев в логистическом центре «Брузги»
Global Look Press  /  Patrick Pleul

Брузги, 20 ноября. Логистический центр «Брузги» на границе Белоруссии и Польши разместил около двух тысяч беженцев. Об этом сообщил руководитель Гродненского областного управления МЧС Дмитрий Лакиза.

По его словам, нельзя точно подсчитать, сколько людей находится в центре. В последние несколько дней количество мигрантов в нем не меняется, добавил Дмитрий Лакиза в беседе с журналистами.

Миграционная ситуация на белорусско-польской границе обострилась в начале ноября. Несколько тысяч беженцев приехали с Ближнего Востока в надежде попасть в Евросоюз. Польские пограничники не пускают мигрантов, применяя силу. Они обвиняют Минск в кризисе, но белорусская власть это отвергает.

Некоторые иностранцы смогли прорваться на территорию Польши. Позже их задержали.

Вернуться назад
Все новости / Общество / МЧС Белоруссии сообщило о двух тысячах беженцев в логистическом центре «Брузги»
беженцы мигранты белоруссия польша
Комментировать