МЧС Белоруссии сообщило о двух тысячах беженцев в логистическом центре «Брузги»

Брузги, 20 ноября. Логистический центр «Брузги» на границе Белоруссии и Польши разместил около двух тысяч беженцев. Об этом сообщил руководитель Гродненского областного управления МЧС Дмитрий Лакиза.

По его словам, нельзя точно подсчитать, сколько людей находится в центре. В последние несколько дней количество мигрантов в нем не меняется, добавил Дмитрий Лакиза в беседе с журналистами.

Миграционная ситуация на белорусско-польской границе обострилась в начале ноября. Несколько тысяч беженцев приехали с Ближнего Востока в надежде попасть в Евросоюз. Польские пограничники не пускают мигрантов, применяя силу. Они обвиняют Минск в кризисе, но белорусская власть это отвергает.

Некоторые иностранцы смогли прорваться на территорию Польши. Позже их задержали.