Агила Салех подал документы в Избирком Ливии в качестве кандидата в президенты

Триполи, 20 ноября. Сложивший полномочия спикера Палаты представителей Ливии Агила Салех подал документы в Высшую избирательную комиссию в качестве кандидата в президенты. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Представители ВИК приняли заявление и передали копию в МВД, Генпрокуратуру и службу безопасности. Они должны проверить документы на соответствие всех условий закона о выборах, принятых парламентом.

Агила Салех в начале недели объявил о выдвижении на выборы президента Ливии. Он выступил с речью на телевидении, обращаясь к гражданам.

По словам политика, голосование является источником легитимности любой власти в стране и народ должен придерживаться плебисцита.

«Обещаю стремиться к объединению госведомств, поддержке безопасности и созданию механизма подотчетности и контроля», — сказал он.

Агила Салех вошел в список кандидатов в президенты Высшей избирательной комиссии. В нем уже числятся сын полковника Каддафи — Сейф аль-Ислам, главнокомандующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар и другие.

Регистрация претендентов на всеобщие выборы продолжится до 22 ноября включительно. На следующий день ВИК опубликует полный список граждан, кто решил побороться за пост главы государства.