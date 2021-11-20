В Сети оценили заявление западных СМИ о реальной мощи России

Москва, 20 ноября. Россияне в Сети оценили статью американского издания The Wall Street Journal о том, что Россия за время правления президента Владимира Путина стала действительно сильным государством.

Авторы аналитического материала Юджин Румер и Эндрю С. Вайс уверены, что Запад сильно недооценивает РФ и не до конца понимает, насколько укрепились позиции России за минувшие 20 лет.

Журналисты отмечают, что за это время была серьезно модернизирована армия, РФ нашла надежных и сильных союзников, в первую очередь среди соседних государств. Также Россия стала одним из ведущих мировых поставщиков топлива, от которого на данный момент зависят многие страны мира.

Российские пользователи Сети поддержали слова авторов The Wall Street Journal. По мнению большинства комментаторов, США и Евросоюзу давно пора понять и принять, что Россия является сильной державой, с которой им придется считаться.

«С истиной не поспоришь. США давно пора понять, что Россия уже не та, что была в 90-х»; «Вот поэтому мы и выберем Путина президентом снова»; «Путин работает. Построены "Северный Поток", "Сила Сибири", "Турецкий Поток", "Северный Поток — 2". Мы стали сильной державой, еще и весь мир топливом снабжаем»; «Вот и пусть знают, что по-другому больше не будет»; «Западу надо было серьезно задуматься после речи Путина в 2007 году. Но они не просчитали весь смысл этой речи и сейчас, возвращаясь в далекий 2007 год, не могут понять, как Путин все просчитал на столько лет вперед»; «Россия, хоть и стала сильной, но никого не заставляет жить по ее правилам. Но и другим "учить" себя не позволяет и не позволит», — пишут пользователи.

Федеральное агентство новостей /

В то же время некоторые комментаторы предположили, что страны Запада, на самом деле, и так прекрасно знают о силе России, иначе они не пытались бы окружать страну базами НАТО и вводить постоянные санкции против РФ.

«Была бы Россия слабая, Запад бы не бился в истерике, захлебываясь во лжи»; «Если бы вы считали Россию слабой страной‚ вы бы не окружали ее базами НАТО. Просто уймитесь и разойдитесь‚ пока опять "по морде" не получили»; «Россия нужна Западу только в качестве врага. Иначе, зачем нужны НАТО эти заоблачные расходы на вооружения? Люди не поймут»; «Запад давно понял истинную мощь России. Просто не могут же США открыто это признать. Но вот попытки Байдена помириться с Москвой говорят сами за себя», — уверены комментаторы.

Ранее пользователи в Сети оценили озвученный в Киеве план Соединенных Штатов против запуска «Северного потока — 2».