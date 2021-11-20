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Американский актер ЛаФлер умер после десяти лет борьбы с болезнью Паркинсона

  /   Обновлено: 20 ноября 2021 17:46
Общество
Американский актер ЛаФлер умер после десяти лет борьбы с болезнью Паркинсона
Global Look Press  /  Supplied by FilmStills.net/www.FilmStills.net

Лос-Анджелес, 20 ноября. Американский актер Арт ЛаФлер скончался на 79-м году жизни. Артист долгое время боролся с болезнью Паркинсона.

О смерти актера, снимавшегося в сериалах «Доктор Хаус» и «Скорая помощь», сообщила его супруга Шелли ЛаФлер на своей странице в Facebook. Женщина назвала супруга любовью всей своей жизни.

«Мне очень повезло, что у меня были 43 года отношений с мужчиной, который заботился обо мне, и которого я обожала. Искусство было больше, чем жизнь, и значило для нас весь мир», — поделилась вдова.

ЛаФлер ушел из жизни в Лос-Анджелесе 17 ноября. По данным издания Deadline, он сражался с болезнью Паркинсона последние десять лет жизни.

Арт ЛаФлер, родившийся в Индиане, начал актерскую карьеру в 1978 году. Актер успел сняться почти в 200 проектах, в том числе в фильмах «Кобра» и «Невероятный Халк».

Ранее скончался другой американский актер — Хит Фриман. Он умер во сне в своем доме в Остине.

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