Минобороны РФ подвело итоги соревнований «Командирские старты — 2021»

Москва, 20 ноября. Замминистра обороны РФ Николай Панков в субботу подвел итоги седьмого конкурса «Командирские старты» среди военных и наградил тройку победителей.

О награждении победителей «Командирских стартов» сообщила в субботу, 20 ноября, пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, замминистра обороны Николай Панков провел церемонию награждения. По итогам пяти конкурсов победителями стали военнослужащие ВДВ, команда ЗВО и команда ВКС РФ.

«В 2013 году в соревнованиях принимали участие 56 командиров, в этом году в составе 10 команд соревновались 120 командиров и начальников», — отметил Панков.

Эти командирские старты были особенные: в них впервые приняла участие женская команда и показала впечатляющие результаты. В конкурсе также участвовали генералы, прошедшие боевые действия.

Ранее ведомство сообщило, что экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) выполнили учебно-тренировочные полеты в небе над Южным Уралом.