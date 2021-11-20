Обозреватели Sina сравнили антироссийские провокации НАТО в Черном море с «жужжанием мух»

Пекин, 20 ноября. НАТО продолжит попытки провокаций в Черном море, но не отважится переступить черту, после которого начнется открытый конфликт с Россией, заключили эксперты китайского издания Sina.

После провокаций НАТО в Черном море президент РФ Владимир Путин дал Западу последнее предупреждение. Аналитики китайского портала Sina отметили, что Россия сохранила спокойствие и невозмутимость, но четко дала понять оппонентам, что не станет терпеть новые инциденты. «ПолитРоссия» приводит китайскую публикацию в пересказе.

США используют рост напряженности в Европе в своих целях и усиливает военную группировку в Польше и в Черном море, где прошли плановые учения. Недавняя отправка бомбардировщиков к границам РФ была наиболее опасной провокацией. Но зайти слишком далеко НАТО не отважится, поскольку есть причины не испытывать терпение Москвы.

«Россия не боится ни одной страны в мире, в том числе Соединенных Штатов. У Москвы хватит сил, чтобы стереть США с лица земли», — констатируют в издании.

Россия не боится нападения НАТО, поскольку на этот случай у нее в арсенале припасены гиперзвуковые ракеты и системы ПВО. Кроме того, она является крупнейшей ядерной державой и способна нанести беспощадный ответный удар. Как бы западные страны не приближались к красным линиям, очерченными Москвой, никто из них не горит идеей их переступить. Провокации в Черном море — это не более, чем «жужжание мух».

Мнение китайских экспертов разделяет российский политолог Владимир Киреев. Он считает, что Владимир Путин дал Западу понять, что готов проводить ответные меры, но о характере этих мер можно только догадываться.