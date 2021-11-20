Российский теннисист Даниил Медведев стал первым финалистом итогового турнира ATP

Турин, 20 ноября. Россиянин Даниил Медведев во второй раз подряд вышел в финал Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Даниил Медведев обыграл норвежского теннисиста Каспера Рууда в первом полуфинальном матче итогового турнира ATP, который проходит в Италии. Встреча, продолжавшаяся 1 час 19 минут, завершилась победой второй ракетки мира со счетом 6:4, 6:2.

Соперник Медведева, который является действующим победителем итогового турнира ATP, определится в матче между сербом Новаком Джоковичем и немцем Александром Зверевым. Финальная встреча турнира в Турине пройдет 21 ноября.

Ранее экс-первая ракетка мира Федерер анонсировал возвращение на корт. Швейцарский теннисист заявил, что собирается возобновить выступления летом 2022 году.