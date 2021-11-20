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Российский теннисист Даниил Медведев стал первым финалистом итогового турнира ATP

  /   Обновлено: 20 ноября 2021 17:40
Спорт
Российский теннисист Даниил Медведев стал первым финалистом итогового турнира ATP
Global Look Press  /  Paul Zimmer via www.imago-images/www.imago-images.de

Турин, 20 ноября. Россиянин Даниил Медведев во второй раз подряд вышел в финал Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Даниил Медведев обыграл норвежского теннисиста Каспера Рууда в первом полуфинальном матче итогового турнира ATP, который проходит в Италии. Встреча, продолжавшаяся 1 час 19 минут, завершилась победой второй ракетки мира со счетом 6:4, 6:2.

Соперник Медведева, который является действующим победителем итогового турнира ATP, определится в матче между сербом Новаком Джоковичем и немцем Александром Зверевым. Финальная встреча турнира в Турине пройдет 21 ноября.

Ранее экс-первая ракетка мира Федерер анонсировал возвращение на корт. Швейцарский теннисист заявил, что собирается возобновить выступления летом 2022 году.

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