Избирательная комиссия Ливии увеличила часы работы для приема граждан

Триполи, 20 ноября. Высшая избирательная комиссия Ливии продлила рабочий график центров распространения бюллетеней. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно новому распоряжению, прием граждан осуществляется с 12:00 до 18:00 по местному времени.

«Решение принято в результате увеличения числа лиц, посещающих центры распространения карт. Данные свидетельствуют об увеличении среднесуточного количества раздачи бюллетеней в муниципалитетах страны», — говорится в сообщении.

Специалисты ВИК добавили, что число граждан, получивших свои карточки, в настоящее время превысило 1,2 миллиона человек.

Высшая избирательная комиссия Ливии продолжает регистрацию кандидатов на всеобщие выборы. В президентском списке числятся 23 претендента, а в парламентском — 1231.