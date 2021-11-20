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Избирательная комиссия Ливии увеличила часы работы для приема граждан
Весь мир
Избирательная комиссия Ливии увеличила часы работы для приема граждан
facebook.com  /  المفوضية الوطنية العليا للانتخابات - High National Elections Commission

Триполи, 20 ноября. Высшая избирательная комиссия Ливии продлила рабочий график центров распространения бюллетеней. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно новому распоряжению, прием граждан осуществляется с 12:00 до 18:00 по местному времени.

«Решение принято в результате увеличения числа лиц, посещающих центры распространения карт. Данные свидетельствуют об увеличении среднесуточного количества раздачи бюллетеней в муниципалитетах страны», — говорится в сообщении.

Специалисты ВИК добавили, что число граждан, получивших свои карточки, в настоящее время превысило 1,2 миллиона человек.

Высшая избирательная комиссия Ливии продолжает регистрацию кандидатов на всеобщие выборы. В президентском списке числятся 23 претендента, а в парламентском — 1231.

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