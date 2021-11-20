Breaking Defense: США могут вступить в схватку со Швецией за европейский рынок сбыта F-35

Вашингтон, 20 ноября. США становится сложней продвигать свои истребители F-35 в Европе, в регионе с ними конкурируют самолеты JAS 39 Gripen шведского производства. Они дешевле и надежней заокеанского аналога, резюмировали в Breaking Defense.

Продажи истребителей США пятого поколения F-35 Lightning II в Европе сталкиваются с жесткой конкуренцией, местные авиастроители готовы оснащать войска самолетами дешевле и качественней, пишут авторы американского журнала Breaking Defense.

Обозреватели журнала подчеркнули, что в ближайшие годы по поводу закупки самолетов должны определиться Финляндия, Чехия и Швейцария. Для Праги F-35 слишком дорогие, но возможность закупать самолеты у Москвы исчезла с разладом в отношениях.

«У самолетов американского производства есть одно преимущество: недавний политический спад в отношениях между Чехией и Россией», — отмечает издание.

В Breaking Defense уверены, что ВВС Финляндии в случае конфликта отправятся преодолевать российскую оборону. Для этого потребуется, как минимум, малозаметный истребитель — F-35 Lightning II или JAS 39 Gripen с возможностью базирования в Швеции. Заинтересованный в контракте Стокгольм время от времени напоминает Хельсинки, что шведский самолет якобы способен уничтожить российские самолеты серии Су и без стелс-технологий.

Однако буквально недавно F-35 в очередной раз создал себе антирекламу. В Британии рухнул в море истребитель из-за технических неполадок. Лондон обратился за помощью в извлечении самолета из моря к США.