РПЦ осудила телеканал Муз-ТВ за пропаганду ЛГБТ среди детей

Москва, 20 ноября. Нарушение законодательства о гей-пропаганде должно повлечь за собой ответственность, заявил глава отдела внешних внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), комментируя решение суда в отношении телеканала Муз-ТВ.

Басманный суд Москвы ранее оштрафовал на миллион рублей канал Муз-ТВ за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних. В РПЦ не приемлют культивирование «противоестественных пороков, поскольку это наносит непоправимый вред человеку, особенно детям и юношеству», пояснил Иларион.

«Я думаю, что много очень вопросов есть и у церкви и у общества к нашим телевизионным каналам», — добавил митрополит в эфире канала «Россия-24».

Роскомнадзор выявил нарушения по статье о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних во время трансляции премии телеканала минувшим летом. Речь идет о появлении на публике поп-короля Филиппа Киркорова в свадебном костюме, его сопровождал новосибирский блогер Давид Манукян. Звезды вели себя как молодожены.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов негативно высказался в адрес защитников прав ЛГБТ в США. По мнению парламентария, представители сексуальных меньшинств ломают психику несовершеннолетним.