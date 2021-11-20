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РПЦ осудила телеканал Муз-ТВ за пропаганду ЛГБТ среди детей

Общество
РПЦ осудила телеканал Муз-ТВ за пропаганду ЛГБТ среди детей
vk.com  /  МУЗ-ТВ

Москва, 20 ноября. Нарушение законодательства о гей-пропаганде должно повлечь за собой ответственность, заявил глава отдела внешних внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), комментируя решение суда в отношении телеканала Муз-ТВ.

Басманный суд Москвы ранее оштрафовал на миллион рублей канал Муз-ТВ за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних. В РПЦ не приемлют культивирование «противоестественных пороков, поскольку это наносит непоправимый вред человеку, особенно детям и юношеству», пояснил Иларион.

«Я думаю, что много очень вопросов есть и у церкви и у общества к нашим телевизионным каналам», — добавил митрополит в эфире канала «Россия-24».

Роскомнадзор выявил нарушения по статье о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних во время трансляции премии телеканала минувшим летом. Речь идет о появлении на публике поп-короля Филиппа Киркорова в свадебном костюме, его сопровождал новосибирский блогер Давид Манукян. Звезды вели себя как молодожены.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов негативно высказался в адрес защитников прав ЛГБТ в США. По мнению парламентария, представители сексуальных меньшинств ломают психику несовершеннолетним.

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рпц лгбт МУЗ-ТВ
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